Uomini e Donne over, Pamela e Stefano annunciano il loro fidanzamento

“Tutto è bene quel che finisce bene” recita un famoso detto che calza a pennello con la storia di Pamela e Stefano. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, non avevano iniziato per niente bene la loro conoscenza, ma a quanto pare, le cose per loro si sono sistemate.

Puntate indietro, Stefano aveva dichiarato il suo interesse per Roberta di Padua, scatenando le ire e, soprattutto i dubbi, di Pamela che era rimasta profondamente delusa da questo atteggiamento. Torrese si era difeso dicendo che questa sua voglia di conoscere altre persone derivava dal fatto che la Barretta aveva accettato il numero di Riccardo.

Quindi, tra gelosie, ripicche e sensi di colpa i due non sembravano riuscire a trovare un equilibrio che permettesse a questa loro storia di crescere e diventare qualcosa di più serio e stabile: sembra che ora ci siano riusciti.

La difficile storia di Stefano e Pamela

Li avevamo lasciati nell’ultima puntata del trono over andata in onda su Canale 5, in forte crisi con Pamela che non voleva uscire dal programma dopo aver ricevuto una segnalazione su Stefano: l’uomo era stato beccato fuori da una discoteca in atteggiamenti equivoci con una ragazza. Al rifiuto di Pamela di uscire, Torrese ha dichiarato di pensare che la donna volesse stare in trasmissione per visibilità, allora Maria De Filippi lo ha esortato a uscire per dimostrare alla sua dama che, invece, lui non era interessato alle telecamere, ma solo a lei. Così ha fatto.

Le anticipazioni delle nuove registrazioni delle puntate non ancora trasmesse, hanno fatto notare un particolare che ha insospettito i fan della trasmissione: l’assenza di Pamela nel parterre femminile. Questo ha subito fatto pensare che la dama potesse aver seguito l’esempio di Stefano e aver abbandonato il programma, ma rimanevano i dubbi su una loro eventuale unione. Dubbi che sono stati spazzati via grazie ad alcune foto nei loro rispettivi profili social.

Pamela e Stefano hanno ufficializzato la loro relazione. La Barretta scrive: “Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende” e tagga il nome di Stefano. Anche quest’ultimo pubblica una foto di loro due insieme con la didascalia: “Chi ha lottato per amore ama due volte..” e tagga il nome di lei. Insomma, sembra proprio che l’amore abbia vinto su tutto.