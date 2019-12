"Uomini e Donne" over: Pamela e Enzo, bebè in arrivo? La loro risposta

Pamela Barretta e Enzo Capo sono diventati, da poco, ufficialmente una coppia. Entrambi protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“, dopo svariate peripezie hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per godersi e coltivare la loro storia d’amore. E’ stata Pamela a partecipare ancor prima di Enzo alla trasmissione, vivendo una delusione da parte del cavaliere Stefano Torrese.

Dopo Stefano, Pamela ci ha creduto e si è rimessa in gioco e l’arrivo e la vicinanza ad Enzo ne sono state la prova. Si sono conosciuti, frequentati e dati l’esclusiva ma, prima di abbandonare la trasmissione hanno vissuto un momento di alta tensione, con accuse reciproche, salvo poi tornare sui propri passi e annunciare, con grande sorpresa di tutti, di voler andare via insieme.

Una volta fuori dal programma Enzo e Pamela sono volati a Dubai per una romantica vacanza di coppia e una volta lì hanno postato foto da le mille e una notte, con panorami mozzafiato alle loro spalle. Tornati in Italia, la loro storia d’amore è proseguita a gonfie e vele e ancora oggi nulla scalfisce la loro serenità.

Nonostante la distanza – lui fa la spola tra l’Italia e Budapest, dove gestisce un albergo di lusso e lei vive a Brindisi- i due stanno sempre insieme e appena possibile l’uno raggiunge l’altra e viceversa. Attraverso delle Instagram stories hanno risposto ad alcune domande dei fan e in una di queste gli è stato chiesto se stessero pensando ad un figlio insieme.

Nello specifico è stato chiesto quando arriverà la figlia femmina, bella come loro e pronta è arrivata la risposta della coppia. Pamela ha dichiarato: “La figlia femmina la vogliamo anche noi, anzi Enzo la vuole subitissimo. Io voglio aspettare un pò“. Alle parole di Pamela hanno fatto eco quelle di Enzo, il quale scherzando, ha asserito che sarebbe bella come il papà.

Pamela ha confessato di stare molto bene insieme ad Enzo, per cui prima o poi la lieta notizia arriverà e chissà che anche loro non faranno conoscere la loro creatura a tutta Italia direttamente a “Uomini e Donne”, come hanno fatto Sossio e Ursula. Non resta che attendere l’arrivo di questo momento e fare tanti auguri alla coppia per il loro futuro insieme.