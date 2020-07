Uomini e Donne over, Pamela Barretta riparte con un ex cavaliere del programma

La storia tra Pamela Barretta e Enzo Capo è arrivata al capolinea, dopo una tormentata relazione che ultimamente aveva preso una piega ingestibile. I due non sono riusciti a trovare un punto di incontro, per questo si sono dovuti arrendere alla realtà dei fatti e dirsi addio per sempre, davanti alle telecamere di “Uomini e Donne“.

Una storia fatta di passione che, però, non è bastata a tenerli insieme e i problemi di tutti i giorni – come la gelosia e i diversi obiettivi di vita – hanno fatto sì che piano piano il loro rapporto si logorasse, fino ad arrivare al triste e inevitabile epilogo. Negli ultimi giorni Capo è stato visto in compagnia di una nuova fiamma, e ora anche Pamela sembra essersi avvicinata ad un ex volto del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ecco chi è l’ex cavaliere accanto a Pamela Barretta

L’ex cavaliere in questione è Giovanni Villa, anche lui tempo indietro si è seduto nel parterre maschile di “Uomini e Donne” trono over, ma evidentemente non è riuscito a trovare la sua anima gemella. La frequentazione con Pamela Barretta è solo all’inizio, ma i ben informati pensano che ci siano tutti i presupposti per passare a qualcosa di più serio.

Anche la stessa Barretta, pur affermando di essere cauta e di non voler abbandonarsi totalmente, ammette che i presupposti per una nuova relazione ci siano tutti: “Abbiamo trascorso dei giorni insieme in vacanza, con noi c’era anche Cristina. Ci sentiamo tutti i giorni, ma per adesso, almeno da parte mia, si tratta solo di un’amicizia”.

La Barretta parla con il cuore in mano e rivela di non essere ancora del tutto pronta, dopo la storia con Enzo Capo. La paura non l’abbandona e il timore di un’ennesima delusione, al momento, è più forte del bisogno di ripartire di nuovo: “Giovanni, secondo me, è l’uomo giusto al momento sbagliato“. Per lui usa parole di stima, definendolo una persona seria, buona e presente, che riesce a starle vicino in questo momento difficile per lei e lo fa con rispetto, senza inutili forzature. Pamela ha un conflitto interiore molto forte: “Ha tutte le caratteristiche che cerco in un uomo…Magari riuscissi col tempo a riaprire il mio cuore”.

Infine, confessa che Giovanni potrebbe essere quello giusto, anche se al momento per lei sarebbe impossibile iniziare una nuova relazione dopo la storia così intensa con Enzo Capo: “Giovanni potrebbe essere quello giusto – sa ascoltare, è protettivo, è un gran padre ma purtroppo al cuore non ci comanda”.