Uomini e Donne over, Noel Formica e Alessandro Sandomenico si sono lasciati: l’ex dama spiega i motivi

In molti ricorderanno Noel Formica per essere stata al centro di una controversa questione sollevata da Armando Incarnato: il cavaliere, in buona sostanza, affermava che la donna avesse una relazione parallela al di fuori degli studi di “Uomini e Donne” e che, per questo motivo, volesse tenere segreta la loro relazione.

Lei ha sempre negato e rigettato le accuse, fino a decidere di uscire dal programma con il bel Alessandro Sandomenico. I due hanno deciso di frequentarsi e i primi tempi pubblicavano molte foto sui rispettivi profili Instagram, testimonianze che la loro storia procedeva alla grande. Ultimamente, però, Noel aveva smesso di postare immagini con Alessandro e anche le sue risposte alle domande dei followers facevano pensare ad una crisi tra i due: ora è arrivata la conferma sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Noel e Alessandro si sono lasciati. L’ex dama è diventata nonna

La Formica rivela di essere stata lei a prendere la decisione finale e ne spiega i motivi: “Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino – si legge sulla rivista Uomini e Donne Magazine – Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro”.

Poi, incredibile ma vero, a soli 43 anni è già nonna della sua nipotina Michelle. Dichiara di non essere ancora riuscita ad entrare del tutto nel ruolo di nonna e di considerarla più come una figlia, aggiungendo: “I lati positivi sono tanti: me la porto in giro sulle spalle, gioco con lei sul pavimento, ma allo stesso tempo sono attenta a non farle vincere tutti i capricci”.

Noel tiene a precisare che non si pente di aver partecipato al programma, anzi prova ancora moltissimo affetto per alcune persone conosciute al trono over. Non si esclude quindi che a settembre potremmo rivedere la dama seduta nel parterre femminile.