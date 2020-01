Uomini e Donne over, Marco Firpo: il bel gesto per gli abitanti di Amatrice

I fan del trono over di “Uomini e Donne” ricorderanno senza dubbio Marco Firpo, il cavaliere che ha frequentato Gemma Galgani e ha cercato di iniziare una storia con lei. I due erano usciti dal programma e avevano trascorso l’estate insieme, prima di fare ritorno in trasmissione a settembre per raccontare come si era rovinosamente conclusa la loro breve relazione.

Firpo aveva, poi, deciso di lasciare il programma e di lui si erano perse le tracce. Tempo indietro aveva subìto un intervento al cuore risoltosi nel migliore dei modi, ma della sua vita privata non è più arrivata alcuna notizia. In questi giorni, dopo le festività natalizie, l’uomo è tornato sui social pubblicando una notizia che ha confermato la sua bontà d’animo.

Firpo non ha mai nascosto la sua predilezione per la solidarietà e il volontariato, già ai tempi di “Uomini e Donne” sul web erano state pubblicate immagini che lo ritraevano intento ad aiutare enti umanitari durante pranzi ed eventi solidali. Ora, su Facebook altre foto testimoniano la sua presenza ad Amatrice, la città del Lazio che nell’agosto 2016 è stata distrutta dal terribile terremoto che mise in ginocchio il centro Italia.

Uomini e Donne, il post di Marco Firpo per Amatrice

“Abbiamo regalato un bellissimo Capodanno agli abitanti di Amatrice, dimenticati da tutto e da tutti“, esordisce così Firpo nella sua pagina social. Lui, insieme al cantante Sandro Giacobbe e al Consigliere della Regione Liguria, Vittorio Mazza, hanno allietato il Capodanno di Amatrice, cercando di riportare un po’ di attenzione su una zona che ancora ha bisogno di interventi per cercare di rimettersi in piedi.

Come riporta il Tgcom proprio in queste ore, sono stati stanziati 2 miliardi e 160 milioni per aiutare le regioni colpite dal terremoto, ma fino a questo momento ne sono stati spesi solo 49. Gli interventi che sono stati realizzati ad oggi sono più o meno 15 e riguardano tutti complessi scolastici. Tali numeri fanno capire quanto ancora bisogna lavorare in queste zone.