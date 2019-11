Uomini e donne over, Juanluis Ciano si racconta: il difficile passato e la decisione di conoscere Gemma Galgani

Juanluis Ciano, da poco entrato al Trono over per corteggiatore la protagonista del parterre femminile Gemma Galgani, ha già fatto invaghire oltre alla torinese anche buona parte del pubblico televisivo, che ha decisamente subito il fascino del latino-americano, destinato a prendere il posto del celebre Giorgio Manetti, ex di Gemma.

Dopo aver incassato uno spiacevolissimo rifiuto da parte di Jean Pierre Sanseverino , Gemma ora si consola tra le braccia dell’italo-venezuelano, che ha già dichiarato di amare il canto così come la poesia. Il nuovo cavaliere del Trono over è stato recentemente intervistato dal magazine della trasmissione, dove è tornato a parlare del suo incontro con Gemma e non solo.

Juanluis svela alcuni particolari della sua vita

Juanluis ha svelato a “Uomini e Donne magazine” alcuni dettagli della sua vita, che sembra non sia stata tutta rose e fiori, in tal senso le sue parole: “Non ho avuto una vita semplice. Due matrimoni alle spalle e tre figli“. Dai suoi racconti si apprende anche che Ciano ha perso la sua famiglia d’origine molto presto, poi a soli 25 anni un incidente stradale, che lo ha segnato profondamente.

Perché Juanluis si è proposto per Gemma? Il cavaliere tiene a sottolineare che la sua decisione deriva dal fatto che la Galgani è una persona dalla grande sensibilità, che ha in svariate occasioni anche dimostrato molta profondità. Juanluis ammette di aver sofferto tanto in passato, ma la sua natura è quella di mettersi sempre a disposizione per gli altri.

Banditi dalla sua vita bugie ed ipocrisia. Il suo ritratto sembra proprio quello dell’uomo ideale che andrebbe bene per la protagonista assoluta del parterre femminile. Sul primo incontro con la torinese dice: “Calore, parole dolci e presenza. Ho bisogno di una donna che mi accarezzi, che mi dica quanto tiene a me. Deve farmi sentire sempre il suo affetto“.

Da quanto abbiamo già visto durante l’ultima puntata del Trono over, Gemma saprà assicurare questo e tanto altro. Dopo Giorgio Manetti, Gemma non è più riuscita a trovare l’uomo giusto per lei. Chissà se Juanluis non sia davvero il suo principe azzurro con cui deciderà di uscire dal programma.