Uomini e Donne over, Ida Platano emoziona con la dedica per Gemma: la Galgani risponde

La dama bresciana del Trono over, Ida Platano, è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé non solo per gli eterni conflitti ed incomprensioni con il suo compagno Riccardo Guarnieri, ma anche per un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha attirato l’attenzione di molti fan e dove si parla della sua amica e collega di parterre Gemma Galgani.

Non è certo una novità il fatto che le due dame si sono conosciute negli studi Elios e hanno instaurato sin da subito una forte e bella amicizia. Nelle ultime ore Ida ha voluto sugellare su carta anche il sentimento che nutre per Gemma, facendo una bellissima dedica, che ha emozionato i fan, ma soprattutto la torinese, che nel giro di poco ha replicato alle parole della Platano.

La dedica di Ida a Gemma

A commento di una foto che ritrae Ida e Gemma insieme, intente a sfogliare una copia di Uomini e Donne Magazine, e formare insieme un cuore con le loro dita, queste parole: “Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita” – per poi aggiungere – “Ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore“. Poi dopo aver messo un grande cuoricino per simboleggiare la parole amore, Ida ha aggiunto: “Per sempre amica mia“.

La dedica di Ida ha suscitato l’immediata reazione della dama torinese, che in questi giorni sta vivendo un momento di grande felicità grazie al nuovo corteggiatore, Juan Luis Ciano, che sembra aver fatto dimenticare alla Galgani tutti i dispiaceri collezionati in passato. Grazie alle gag con Tina Cipollari, le due protagoniste assolute del programma fanno registrare a Uomini e Donne Over dei dati di ascolto da prima serata.

La replica di Gemma non si fa dunque attendere: “Grazie tesoro mio, io ci sono sempre! Ci siamo infilate sotto la copertina per scaldarci ma siamo talmente vicine che ci scalda il nostro affetto, il conforto e l’amorevolezza” – Gemma poi prosegue dicendo: “Essere presenti nonostante la lontananza in modo essenziale, il piacere delle parole semplici che diventano carezze ed arrivano direttamente al cuore“. Poi la Galgani ha concluso dicendo che la loro amicizia ha il suono di un concerto che chiama “umanita ed amicizia vera“.