"Uomini e Donne" over: Ida e Riccardo, la romantica dichiarazione d’amore social

Sono la coppia più amata e tormentata nella storia del trono over di “Uomini e Donne“, il loro amore ha fatto e fa sognare milioni di telespettatori nonostante i tira e molla di cui si rendono protagonisti. Loro sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, veterani ormai a “Uomini e Donne”. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, si sono conosciuti, frequentati e innamorati.

Hanno lasciato tante volte la trasmissione insieme, salvo poi tornare separati. Le liti sono state frequenti e durature e alla base delle divergenze ci sono sempre state le incomprensioni caratteriali e la sofferenza da parte di Riccardo, per il favore che Ida ha da sempre riscosso nel pubblico. Hanno partecipato a “Temptation Island” e nonostante siano andati via dalla trasmissione insieme, sono poi tornati a “Uomini e Donne” ancora una volta separati.

Hanno deciso di riprovarci per l’ennesima volta fino al colpo di scena finale, in cui Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. La bella bresciana, durante la puntata andata in onda il 10 dicembre, ha risposto a Riccardo, chiedendogli di costruire insieme le basi di un matrimonio e ha poi aggiunto di non volerlo perdere.

Il momento è stato davvero emozionante e a suggellarlo vi è stato lungo e interminabile bacio. Tra i due le cose sembrerebbero finalmente andare per il verso giusto, difatti dopo la messa in onda della puntata, sui rispettivi profili Instagram, sia Ida che Riccardo hanno postato una foto di quel momento e a seguire una didascalia che rappresenta una vera dichiarazione d’amore in piena regola.

Ida ha scritto: “Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci“. Anche la dedica di Riccardo è stata molto romantica, difatti il bel Guarnieri ha asserito: “Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause e senza dubbi…continuerò a scegliere te“. Inevitabili sono stati i numerosissimi commenti felici dei fan, che da sempre sognano il lieto fine.

Insomma quelle incomprensioni che da sempre l’hanno fatta da padrone nella loro storia d’amore, sembrano essere acqua passata. La stessa Ida aveva dichiarato di essere finita nelle mani di uno psicologo per riuscire ad emergere dal dolore che la storia con Riccardo le aveva procurato. E chissà che questo nuovi inizio per la coppia non spazzi via definitivamente tutti i dubbi e finalmente potremo assistere alla celebrazione del loro matrimonio.