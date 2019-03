Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti commenta sul nuovo pretendente di Gemma Galgani: "O l’originale o niente"

Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte sui social circa il nuovo pretendente di Gemma Galgani, protagonista del programma e sua ex fiamma, che per ironia della sorte si chiama anche lui Giorgio.

Nel corso dell’ultima puntata del Trono Over, infatti, Gemma ha incontrato nuovamente il nuovo Giorgio, ffacendo una sorta di resoconto – abbastanza negativo – circa la loro frequentazione durante il corso di queste ultime due settimane, cosa che ha fatto andare su tutte le furie il cavaliere Rocco Fredella, rivale in amore.

Giorgio Manetti commenta il nuovo pretendente di Gemma Galgani

La storia d’amore tra Giogio Manetti e la dama Gemma Galgani, avvenuta qualche anno fa, ha fatto sognare in tanti, molti dei quali ancora tifano – nonostante le dichiarazioni di entrambi ed il nuovo legame intrapreso da Giorgio – per un loro ritorno di fiamma. Anche sui social network ogni occasione è buona per ricordare e tirare in ballo il Gabbiano di Firenze.

In tal senso sono alcuni commenti che si possono leggere a corredo del post pubblicato sulla pagina Instagram di “Uomini e Donne“, dove è stato condiviso un breve stralcio dell’incontro tra Gemma ed il nuovo Giorgio. Alcuni utenti hanno subito commentato di preferire il “Giorgio originale”, taggandolo nei commenti.

Chiamato in causa, Manetti ha quindi ironicamente replicato: “O l’originale o niente“. Parole che hanno suscitato grande ilarità tra i fan del programma, ma che la dice lunga anche sul fatto che il Gabbiano non trova adatto il nuovo Giorgio per Gemma. Chissà se la dama torinese a questo punto replicherà al commento fatto dal fiorentino.

Manetti proprio negli ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si lamentava per essere stato dimenticato dalla tv dopo essere uscito dal popolare programma che per anni lo ha portato alla notorietà.