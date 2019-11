Uomini e Donne Over, gesto a sorpresa di Juan Luis per Gemma Galgani: "Amore mio"

A Uomini e Donne trono over continuano a tener banco le vicende sentimentali della dama torinese Gemma Galgani che sembra inalmente giunta ad una svolta, grazie all’arrivo in trasmissione di un nuovo corteggiatore, l’italo-venezuelano Juan Luis Ciano, che però nel corso dell’ultima puntata ha deluso non poco la dama.

La frequentazione tra Gemma e Jual Luis è messa ora a dura prova, a causa della decisione del cavaliere napoletano di accettare il corteggiamento di una nuova dama, Paola, arrivata da un paesino nel napoletano appositamente per fare la conoscenza di Ciano, il dentista che ha fatto breccia nel cuore di tante dame del parterre femminile, compresa Barbara De Santi.

Il gesto di Juan Luis che sorprende tutti

Gemma è rimasta visibilmente delusa dal fatto che Juan Luis abbia accettato di conoscere un’altra dama, facendo così crollare tutte le sue sicurezze. Il gesto di Ciano è stato infati molto criticato sui social, dove si leggono i commenti di molti utenti che danno già per spacciata questa nuova frequentazione della Galgani.

L’ultimo appuntamento settimanale del Trono over si è concluso con Juan Luis che è andato dietro le quinte per rassicurare Gemma circa il suo interesse per lei. Ma cosa sarà accaduto nei giorni successivi? Nelle ultime ore Juan Luis ha sorpreso tutti con un gesto importante per Gemma Galgani, lasciando tutti davvero senza parole.

Il dentista italo-venezuelano ha condiviso sul suo profilo social su Instagram un video fatto dal parrucchiere, da dove ha mandato un messaggio alla dama torinese: “Sarà, accorcia bene le basette perchè voglio che Gemma mi trovi impeccabile…Ciao Gemma, amore“. A dare subito nell’occhio ed infiammare il popolo del web è proprio l’ultima parola, che lascerebbe trasparire quindi tutte le buone intenzioni che albergano nel cuore di Juan Luis nei confronti di Gemma.

In attesa di conoscere le anticipazioni della nuova registrazione delle puntate del trono over, segnaliamo un’indiscrezione apparsa sul settimanale “Vip” e ripresa dal sito “La Nostra tv”, dove sembrerebbe che Maria De Filippi avrebbe dato un ultimatum a Gemma Galgani, definendo quella con Juan Luis la sua ultima occasione, altrimenti sarà costretta a lasciare il trono. Sarà veramente così oppure è solo una goliardata della moglie di Maurizio Costanzo?