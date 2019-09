Uomini e donne over, Gemma Galgani ricorda gli attentati dell’11 settembre: "Un giorno da dimenticare"

Gemma Galgani, la protagonista assoluta del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé, dopo le foto “rubate” dai paparazzi mentre si trovava al mare, per un post condiviso sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, riguardante un triste anniversario.

Nonostante l’occasione è sempre buona per gli haters per attaccare la dama torinese – ultima della serie le critiche mosse alla dama per aver scelto di indossare il bikini al mare, anziché un costume intero che le coprisse alcune parti del corpo, testimoni del passare del tempo -, Gemma Galgani ha sempre dimostrato di avere una grande sensibilità ed un grande altuismo.

Gemma Galgani ricorda gli attentati dell’11 settembre

In occasione del triste anniversario degli attacchi dell’11 settembre del 2001 – 4 aerei dirottati di cui due si schiantarono contro il World Trade Center di New York, un altro contro la sede del Pentagono di Washington, mentre l’ultimo si schiantò in un campo vicino a Shanksville, nella Contea di Somerset nello Stato della Pennsylvania – da parte di un gruppo di terroristi kamikaze di Al-Qa-ida e che causarono la perdita di 2996 persone oltre al ferimento di 6000 civili – numeri davvero molto alti da sopportare per ognuno di noi -, la dama torinese ha voluto ricordare questo drammatico momento, condividendo un post su Instagram molto emozionante ed intenso.

L’11 settembre del 2001 rappresenta una momento molto importante per la storia e la geopolitica che ne è conseguita, diventando una sorta di data spartiacque, tra un prima e un dopo. Chi ha vissuto quel momento, seppur da lontano e dalle immagini delle conseguenze degli attacchi che 24 ore al giorno venivano rilanciate da tutte le agenzie di stampa e media televisivi di tutto il mondo, non dimenticherà mai la sensazione di impotenza, smarrimento, terrore e disorientamento percepita.

Anche Gemma Galgani ha voluto ricordare in questa triste data il dolore provato l’11 settembre del 2001, scrivendo su Instagram: “Ed oggi come ogni settembre sarà difficile essere sereni!” – quindi aggiunge – “11 settembre è un giorno particolare, un giorno che si veste di nero. Un giorno che non conosce sorrisi, un giorno da dimenticare. Stringiamoci in un abbraccio tutti insieme“.

Parole che sono state molto apprezzate dai suoi fan e followers che nel giro di poco hanno invaso il suo profilo con commenti di approvazione e sostegno per le sue parole, che attestano ancora una volta la grandiosità e la grandezza di questa donna, sempre in mezzo al fuoco incrociato delle critiche degli haters e non solo.