"Uomini e Donne" over: ecco come procede la relazione tra Pamela Barretta e Enzo Capo

Pamela Barretta e Enzo Capo sono stati una delle coppie più discusse nella stagione in corso del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, Enzo e Pamela si sono resi i protagonisti di una relazione che, dal momento in cui hanno deciso di vivere fuori dal programma non ha convinto molto.

Andando con ordine, Pamela è stata in trasmissione più tempo di Enzo e prima di lui aveva intrapreso una relazione con Stefano Torrese, terminata in modo burrascoso. Con l’arrivo di Enzo, puntata dopo puntata abbiamo avuto modo di vedere una Pamela serena, distesa, felice, fino alla loro ultima puntata in trasmissione.

Difatti, prima di abbandonare il programma insieme i due hanno discusso tanto, a causa di diverse incomprensioni. E proprio mentre tutti credevano che avessero posto la parola fine alla loro conoscenza, ecco che i due a sorpresa decidono di lasciare la trasmissione. Ora ci si domanda quali siano i rapporti tra Enzo e Pamela, ed ecco che la risposta arriva dai diretti interessati.

La loro relazione procede a gonfie e vele e la coppia si è addirittura concessa una vacanza a Dubai. E’ stata Pamela, attraverso Instagram ad informare i suoi followers, ha pubblicato uno scatto romantico accompagnato dalla scritta: “La nostra prima vacanza insieme“. Non sono mancati i commenti da parte degli utenti, felici che tutto stia andando per il meglio.

Finalmente lontani dalle telecamere, Enzo e Pamela hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio e trovare un loro equilibrio che li ha spinti fino a Dubai. Hanno condiviso con il loro followers la felicità che stanno vivendo in questo momento, così da poter definitivamente spazzare via i dubbi legati alla loro unione. Adesso sono a tutti gli effetti una coppia e non resta che fare tanti auguri a questa nuova coppia, per il loro futuro insieme.