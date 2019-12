Uomini e Donne over, Anna Tedesco sbotta sui social contro chi la accusa di essere falsa

Anna Tedesco è una delle dame più discusse del trono over di “Uomini e Donne“. A causa della sua amicizia con l’ex partecipante, nonchè ex fiamma di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Anna è stata sempre criticata, in primis dall’opinionista Gianni Sperti, il quale non ha mai visto di buon occhio l’amicizia tra i due.

La donna è sempre apparsa single e ogni uomo che ha frequentato, dopo un pò di tempo ha chiuso la conoscenza lamentando l’ingombrante presenza proprio di Giorgio. Ciò ha portato in molto a domandarsi che tipo di legame ci fosse tra i due, primo tra tutti Gianni, il quale se in un primo momento ha difeso Anna, successivamente ha poi iniziato a credere che tra lei e Giorgio ci fosse realmente qualcosa in più.

Oggi Giorgio non fa più parte del parterre maschile mentre Anna si e nonostante Manetti abbia una nuova compagna, Gianni non perde occasione, in puntata, per punzecchiarla. Sperti però non è l’unico, difatti anche sui social i commenti negativi nei confronti della donna sono tanti. In molti condividono il pensiero dell’opinionista e non perdono occasione per attaccare Anna.

In particolare, la donna ha condiviso sul proprio profilo Instagram un pensiero sull’amore, accompagnato dai buoni propositi per questo nuovo anno che sta per arrivare. Diversi utenti però hanno commentato negativamente il suo post, accusandola di predicare bene ma di razzolare male e facendole notare il comportamento un pò contraddittorio che assume. In questo caso la donna ha subito attaccato: “E chissenefrega c’è lo mettiamo?“.

C’è stato però anche chi l’ha difesa e anche in questo caso, pronta è arrivata la sua risposta: “Tranquilla è un frustrato“. Insomma per chi la attacca, Anna a sua volta reagisce e risponde a tono, non gradendo le critiche, mentre per chi le fa complimenti è subito pronta ad accettarli. Che tra i propositi di questo nuovo anno ci sia anche la volontà di accettare le critiche? Ciò che è certo è che nel 2020 continueremo a vedere Anna a Uomini e Donne.