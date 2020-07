Uomini e Donne oggi, Camilla Mangiapelo: "Tra me e Nilufar c’è incompatibilità caratteriale"

Può capitare che, anche se si è diviso un percorso, non sempre si vada d’accordo e le strade possano interrompersi. È quanto successo a Camilla Mangiapelo e Nilufar Addati, due protagoniste che sono state molto amate durante la stagione di “Uomini e Donne” condotta da Maria De Filippi. Tra le due, sembra non filare tutto d’amore e d’accordo e a confermarlo è la stessa Camilla Mangiapelo. Ecco come è andata tra le due e in che rapporti sono oggi.

Il rapporto tra le due ragazze sembra essere cambiato nell’ultimo periodo e ad accorgersene sono i followers che non si perdono niente e sono attenti a tutto quello che succede. La stessa Camilla, sul suo social Instagram, dove posta tantissime foto e tiene aggiornati i suoi followers, ha informato che non ha molta simpatia nei confronti di Nilufar Addati.

La stessa Mangiapelo dice che tra lei e Nilufar vi è incompatibilità caratteriale, ma per i fan c’è qualcosa sotto di cui non vuole parlare. Secondo alcuni fan, il motivo scatenante sarebbe la gelosia che la Mangiapelo nutre nei confronti di Nilufar. La stessa Camilla ci tiene a chiarire la situazione ai suoi followers e nella rivista di Uomini e Donne spiega le ragioni del loro rapporto.

Proprio al magazine, la Mangiapelo non fa che confermare che tra lei e Nilufar, vi è “una semplice incompatibilità”. Le due si sono conosciute nella trasmissione di Maria De Filippi, ma oltre questo, non hanno nulla in comune ed ecco perché il loro rapporto è inesistente, pur ammettendo che Nilufar è una brava persona.

Nell’intervista, la stessa Mangiapelo coglie l’occasione per dichiarare il suo amore a Riccardo Gismondi con il quale ha una relazione da 4 anni e conosciuto proprio a Uomini e Donne. I due convivono, ma il matrimonio e una famiglia sono ancora lontani. La Mangiapelo confessa di avere paura del giudizio della gente, ma Riccardo è al suo fianco pronto ad aiutarla e supportarla.

Camilla esprime anche un suo parere riguardo la rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sul quale ha una pessima opinione, mentre pensa che l’ex tronista dovrebbe tentare ad approcciarsi nuovamente ad Alessandro Graziani.