Uomini e Donne, Natalia furiosa contro Andrea e Ivan Gonzales: "Dovrebbe farsi un po’ più i fatti propri!"

Natalia Paragoni è un fiume in piena e sembra non tollerare più il comportamento di Andrea Zelletta come tronista di Uomini e Donne. A tal proposito ha voluto rilasciare uno sfogo personale alle pagine di Uomini e Donne Magazine dove ha voluto parlare anche di Ivan Gonzales e Sonia Pattarino dopo che questi sono stati ospiti insieme in studio, criticandoli fortemente.

La corteggiatrice di Uomini e Donne infatti sarebbe più che convinta che l’ex tronista spagnolo non avrebbe mai superato il suo rifiuto ad uscire con lui dalla trasmissione ma soprattutto che lei stessa avrebbe scelto di corteggiare Andrea. “Dovrebbe farsi un po’ più i fatti propri invece di venire a provocare: sembra che ancora gli bruci per com’è andata” ha infatti chiosato la Paragoni.

Non contenta, Natalia, ha voluto spendere parole anche per la fidanzata del Gonzales ovvero Sonia Pattarino, che a suo avviso continua ad essere passiva e senza reazioni anche ora che sta vivendo la sua storia d’amore con il bel spagnolo. “Ivan è venuto solo per parlare a discapito mio e di Andrea, perché se non parla di noi non ha nulla da raccontare. Mentre intanto Sonia resta in silenzio e non dice niente” ha confermato Natalia senza tanti peli sulla lingua.

La Paragoni sta subendo il comportamento sbagliato di Andrea Zelletta che, avvicinatosi alle altre corteggiatrici, ha abusato un po’ troppo della sua pazienza. Attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine, Natalia ha voluto dare un avvertimento al ragazzo avvisandolo che la corda si è ben che spezzata e che lei non è di certo un tappetino.

“Andrea le bacia proprio tutte. Abbiamo fatto un’esterna ricca di emozioni forti, abbiamo parlato delle nostre famiglie, lui era commosso, e poi ha azzerato tutto nel giro di qualche ora. Ha superato il limite. Forse vuole capire quale sia la mia soglia di resistenza, ma già gli dico che io in questo modo non vado avanti” ha confessato Natalia che di certo non è una ragazza che si accontenta ma soprattutto non vuole farsi mancare di rispetto da nessuno.