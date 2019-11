Uomini e Donne, Mara Fasone rivela il vero motivo dell’abbandono e dichiara: "Ora sono pronta!"

Nella passata stagione di “Uomini e Donne” ha fatto molto discutere la scelta di Mara Fasone di abbandonare il trono. La ragazza aveva avuto parecchi screzi con la collega Teresa Langella, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando sono uscite alcune voci che accostavano la sua famiglia al suo ex fidanzato e da lì il sospetto che anche lei non avesse chiuso del tutto i rapporti con lui.

La ragazza decise di alzarsi dalla sedia rossa e lasciare la trasmissione, non riuscendo a sopportare queste notizie sul suo conto e non trovando la forza per dimostrare il contrario. Adesso sembra che le cose siano cambiate ed è pronta per affrontare un eventuale altro percorso nel programma, così almeno sembra leggendo le sue parole sul Magazine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mara Fasone è pronta a tornare

“Tornerei assolutamente per la stima infinita nei confronti di chi ci lavora, ma anche per dimostrare a me stessa che ad oggi posso riuscire a concludere quel percorso lasciato in sospeso. Sì, adesso sono pronta come non mai“, dichiara decisa e alla domanda di un suo pentimento risponde che già dopo qualche settimana dal suo abbandono, si rese conto che quello sarebbe potuto essere un percorso adatto a lei e alla sua personalità.

Sicuramente la Fasone non ha vissuto al meglio questa esperienza, sentendosi attaccata continuamente: “Non potevo più esprimere il mio pensiero, perché qualsiasi cosa veniva giudicata come stupida o falsa. Ho subìto delle critiche troppo pesanti che, per ben due volte, mi hanno spinto a pensare di abbandonare il trono. Alla fine, però, mi sono sempre rialzata e ci ho riprovato. Tutto questo finché gli attacchi hanno coinvolto solo me“.

Mara Fasone: il vero motivo per cui ha abbandonato il trono

Rivela poi il vero motivo che l’ha spinta ad abbandonare il trono definitivamente. In pratica, era uscita la voce la sua famiglia le facesse delle pressioni per farla tornare con il suo ex fidanzato. Mara assicura di aver sempre fatto presente tutto alla redazione e questa ultima insinuazione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Ha superato la soglia del sopportabile“.

La decisione di non voler divulgare il fatto che la famiglia frequentasse ancora il suo ex è stata presa perché Mara temeva che questo particolare potesse mettere dubbi e diffidenza sul suo percorso: “Una volta a conoscenza della vicenda, le persone avrebbero iniziato a vedere ogni mio comportamento come una diretta conseguenza del contatto tra i miei genitori e il mio ex fidanzato e non avrebbero compreso la loro scelta. Rimane invariata la mia stima per Maria De Filippi“, ha infine concluso Mara.