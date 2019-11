Uomini e Donne: Luigi Mastroianni interviene sui presunti flirt e mette tutti a tacere

Luigi Mastroianni, noto ex corteggiatore ed ex tronista di “Uomini e Donne“, è da diverse settimane al centro del gossip. Gli sono stati attribuiti diversi flirt, anche quando era ancora fidanzato con Irene Capuano e adesso lo stesso Luigi, che fino ad ora è rimasto in silenzio, ha deciso di intervenire e mettere fine alla faccenda.

Il deejay siciliano deve il successo, che ancora oggi riscuote, alla sua partecipazione al talk show dei sentimenti e a Maria De Filippi. Dapprima corteggiatore e poi scelta fasulla di Sara Affi Fella, Luigi ebbe una seconda possibilità come tronista, una volta smascherata la congiura ordita dalla Affi Fella, difatti la storia tra i due non decollò mai dato che lei era ancora legata al suo ex Nicola Panico.

Da tronista Luigi culminò il suo percorso scegliendo la romana Irene Capuano. I due hanno vissuto una relazione che è durata qualche mese, difatti da qualche settimana “voci di corridoio” insistenti li volevano separati. Nessuno dei due ha commentato la questione, fino a quando Irene ha deciso di rompere il silenzio e confermare la fine della relazione con Luigi.

Fino a qui nulla di male se non fosse che nel mentre a Luigi sono stati attribuiti diversi flirt, anche quando era ancora fidanzato con Irene. L’ultimo risale a qualche giorno fa, quando è emerso che il bel Mastroianni fosse a Barcellona in compagnia di un’amica speciale, Giulia Costa, ex croteggiatrice, proprio mentre era ancora fidanzato con Irene.

Questa volta però Luigi non ci sta e ha deciso di rompere il silenzio e uscire finalmente allo scoperto. Su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni fan, ha sbottato contro il gossip che da settimane si rincorre sul suo conto e contro chi lo ha fatto circolare. Le sue parole sono state molto dure e ha asserito che procederà per vie legali. Insomma che abbia ragione Luigi o si tratta semplicemente di un modo per celare le sue colpe? Chissà forse nuovi elementi verranno fuori.