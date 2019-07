Uomini e Donne, Luigi Mastroianni furioso contro Giulia Cavaglià e Angela Nasti

Luigi Mastroianni, che sta vivendo la sua storia d’amore con Irene Capuano al di fuori dalle telecamere di Uomini e Donne, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando furiosamente le due ex troniste Giulia Cavaglià ed Angela Nasti. Come ormai ben sappiamo, entrambe, hanno definitivamente concluso le loro love-story con i rispettivi fidanzati Manuel ed Alessio.

“Una si è lasciata dopo 3 giorni, l’altra si è lasciata dopo dei presunti tradimenti. L’altro dice che ci sono delle prove che per cui era disposto a coprirla…C’è del marcio sotto…” ha infatti chiosato Luigi con un post sul suo profilo Instagram. Inutile dire che moltissimi follower hanno appoggiato l’idea e le dichiarazioni dell’ex tronista sottolineando come entrambe non abbiano avuto un comportamento chiaro.

Luigi Mastroianni, oltretutto, ha spiegato che il suo intento non era di criticare apertamente Angela e Giulia ma solamente voleva fare una semplice constatazione esprimendo il suo parere personale. “I rapporti nascono e finiscono, nessuno si strappa i capelli per nessuno, l’importante però è sempre essere corretti…” ha infatti continuato l’ex tronista che, dopo aver trovato nuovamente l’amore con Irene, non ha di certo dimenticato la presa in giro da parte di Sara Affi Fella.

Certo è che gli utenti ed i telespettatori affezionati al programma non hanno per nulla gradito l’atteggiamento delle due ragazze che, appena uscite dal dating show di Maria De Filippi, hanno immediatamente accantonato le rispettive storie d’amore ma soprattutto lasciando intendere che tutto sia stato organizzato ed architettato solamente per business e visibilità.

Nelle scorse ore, Raffaella Mennoia, ha reso noto che sia Giulia che Angela dovranno presenziare in trasmissione per spiegare a tutti cosa è effettivamente successo ma soprattutto i motivi delle rispettive rotture con Manuel ed Alessio. Non ci resta dunque che attendere novità in merito che arriveranno sicuramente a settembre, quando inizierà una nuova stagione di Uomini e Donne.