Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi amore a gonfie vele: "La convivenza va incredibilmente bene"

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, una delle coppie che ha emozionato i telespettatori affezionati del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, sembrano aver superato brillantemente il primo mese di convivenza. Come ben ricordiamo infatti, dopo essere usciti definitivamente dal parterre del programma hanno deciso di mettersi alla prova andando a convivere nella città di lei ovvero Latina.

Per parlare del loro amore e dei loro progetti futuri, Lorenzo e Claudia hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove hanno anche tirato un bilancio alquanto positivo di questo primo mese di convivenza. “E’ un sogno che è velocemente diventato realtà. La convivenza sta andando incredibilmente bene: è qualcosa di completamente nuovo per noi, stiamo benissimo. Siamo perfettamente in sintonia” ha dichiarato infatti Claudia.

La coppia sta anche lavorando insieme vivendosi giorno per giorno tanto che quando Lorenzo deve ritornare a Milano a Claudia sembra molto strano restare da sola. Anche l’ex tronista ha voluto dire la sua in merito alla storia d’amore che sta vivendo con la Dionigi ma senza dimenticare il suo consueto lato ironico.

“A dir la verità io sono molto stressato! Claudia è la reincarnazione di Cenerentola: spazza e pulisce tutte le volte che trova qualcosa in disordine. Insomma… mi mette in riga” ha infatti confessato Lorenzo che non sembra rinnegare la sua amata Milano. L’ex tronista, nonostante si trovi molto bene a Latina ha comunque previsto di salire spesso nel capoluogo lombardo per andare a trovare la sua meravigliosa famiglia.

Ormai i dissapori del trono sono solamente un ricordo tanto che Riccardo e Luigi sembrano essere diventati amici e le due coppie si frequentano tanto da aver anche organizzato una classica cena a quattro. Irene e Claudia infatti, da corteggiatrici, avevano instaurato una bellissima amicizia già all’interno del parterre di Uomini e Donne “Ci vediamo con meno frequenza ma siamo aggiornate sulle nostre vite” ha infatti concluso Claudia.