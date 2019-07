Uomini e Donne, l’ex tronista Giulia Cavaglia alle prese con un nuovo amore

Come tutti ormai sappiamo Giulia Cavaglia, ex tronista del programma televisivo Uomini e Donne, ha interrotto la relazione con il corteggiatore Manuel Galiano a causa di un presunto tradimento mentre lui si sarebbe trovato ad Ibiza, cosa per di più da sempre negata da lui.

Ma dopo la rottura, che fine ha fatto Giulia? Sono molte ormai le voci che sostengano la ragazza abbia iniziato a flirtare con un calciatore. Il ragazzo in questione altro non sarebbe che un ragazzo di 21 anni di nome Pietro e che gareggia al passo di serie minori calcistiche.

A dare adito al pettegolezzo sono sicuramente alcune mosse social che non devono passare inosservate. Il Vicolo delle News si è occupato di ricostruire il presunto avvicinamento tra Giulia e Pietro e per farlo si è servitodei profili social di entrambi. Spulciando tra le loro informazioni è infatti possibile notare come i due si siano frequentati molto spesso negli ultimi giorni. Talvolta hanno trascorso il proprio tempo ancge con Irene (un’amica dell’ex tronicista) ed il suo compagno. In più Giulia Cavaglia ha recentemente pubblicato un Instagram Stories dove partecipava ad una festa in piscina con alcuni amici, tra i quali presenziava anche Piero.

Quello che però sembrerebbe l’indizio più affidabile è il seguente: il profilo dell’ex tronista negli ultimi giorni ha infatti pubblicato un breve video dove un ragazzo dalle sembianze del tanto nominato calciatore Pietro aggiungendo in sottofondo un più che romantico tappeto musicale. La canzone si chiama Summer, di Calvin Harrris e recita così: “And we could be together baby. As long as skies are blue”. Che tradotto significa: “E potremmo stare insieme, baby. Finché i cieli sono blu”.

I pettogolezzi attorno Giulia Cavglia non si sono placati, anche affermando il falso. Dopo la rottura con Manuel sono stati molti a sostenere che i due fossero tornati a frequentarsi. Notizia subito smentita sui social.