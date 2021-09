Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso un lungo post di addio sui social, sul suo profilo professionale Instagram, ha comunicato di essere stata colpita da un grave lutto.

Appresa la triste notizia, non sono mancati i commenti di chi le vuole bene e le sta vicino in questo momento così difficile per la perdita del suo adorato nonno, avvenuta proprio in queste ore.

L’addio al nonno

La fidanzata di Davide Donadei ha deciso di scrivere un toccante messaggio pubblicato nelle storie del suo profilo Instragram, per comunicare la morte del nonno. Solo qualche settimana fa, Chiara aveva condiviso sui social un video che ritrae i suoi nonni mentre si danno un bacio, facendo sapeere ai suoi fan che stanno insieme da quando si sono conosciuti.

Chiara ha salutato il nonno con queste parole: “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza”. Con estremo dolore, Chiara ha scritto che chiunque lo ha conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso, dice, se la domenica viene considerato il giorno delle anime bianche, pure.

“Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno”, continua Chiara, aggiungendo: “Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo”. Chiara, al termine del post, ha voluto rivolgere un invito a suo nonno: quello di guardarla sempre da lassù e di non lasciarla mai sola perchè ancora non è pronta a stare senza lui. “Ora riposati Eugè”, dice infine. Davide Donadei, il fidanzato di Chiara conosciuto a Uomini e Donne, ha salutato il nonno della sua ragazza così: “Fai buon viaggio”.I follower della ex corteggiatrice si sono stretti intorno a lei e alla sua famiglia, non appena appresa la notizia.