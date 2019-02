Uomini e Donne, le parole di Gianni Sperti per Teresa Langella: "Eri sola, delusa, avevi bisogno di un abbraccio"

Gianni Sperti, il popolare ed amato opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, è tornato a far parlare di sé per aver pubblicato sul suo profilo nel noto social di condivisione d’immagini Instagram un post indirizzato alla protagonista del programma Teresa Langella.

Nel suo messaggio Gianni ha ricordato la delusione ed il dolore provato dalla tronista in seguito al due di picche ricevuto da Andrea dal Corso. quindi per consolarla le ha voluto dare un abbraccio, un gesto affettuoso per attestarle l’affetto che prova per la tronista, che mai come in quel momento aveva bisogno di qualcuno che la consolasse.

Le parole di Gianni Sperti per Teresa Langella

La tronista di “Uomini e Donne” non sembra aver fatto la scelta giusta, poiché Andrea Dal Corso ha deciso di non andare alla festa organizzata per il loro fidanzamento, a cui si è aggiunta anche la decisione di non dare spiegazioni in merito al suo rifiuto. Decisioni che se da un lato hanno sicuramente sorpreso Teresa, dall’altra l’hanno profondamente delusa e addolorata.

Vedere nella punta di venerdì 15 febbraio, Teresa attendere Andrea con il suo abito lungo ed il cuore pieno di amore e di speranze, è stato per molti telespettatori come un rimando alle proprie esperienze personali, creando così un’empatia e un parallelismo con le vicende della tronista. Tra i tanti a compenestrarsi in lei, anche Gianni Sperti che ricordando quel momento ha dedicato a Teresa delle bellissime parole.

“Un abbraccio. Quello di cui avevi bisogno era proprio di un abbraccio” – ha esordito così Gianni Sperti, che poi ha continuato scrivendo – “Eri sola in mezzo alla sala con tutti gli ospiti e ti sentivi responsabile, delusa, senza sapere cosa fare e soprattutto cosa pensare. Hai fatto un percorso bellissimo, non ti sei risparmiata e ci hai fatto provare belle emozioni“.

Poi Gianni ha sottolineato il fatto che Teresa avesse fatto la sua scelta, affidando il suo cuore a chi non ha voluto saperne di lei, quindi ha proseguito dicendo che quando si vede una persona soffrire occorre aiutarla, rassicurarla.