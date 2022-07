Uomini e Donne: la dama e il vip insieme mentre la moglie è incinta. Lascia la casa e i figli

Ascolta questo articolo

Deianira Marzano e Amedeo Venza rivelano l’ultimo scandalo nel mondo del gossip delle celebrità. Recentemente, c’è stato uno scoop per tutti i fan di Uomini e Donne. Un’ex corteggiatrice che avrebbe completamente distrutto la famiglia del famoso calciatore. Deianira Marzano e Amedeo Venza, gossippari di professione e molto famosi, riportano sempre in modo molto accurato le indiscrezioni di tutti i personaggi famosi. Dopo le rivelazioni sono emerse più prove e molti fan su internet ha iniziato a scagliarsi contro la ragazza, inondandola di critiche. Ecco chi è.

I protagonisti del trono di Maria De Filippi sembrano essere sempre al centro del gossip. Vittoria Deganello è una donna molto apprezzata sui social. Ha più di 600.000 follower su Instagram ed è anche molto conosciuta. Lei è un’ex corteggiatrice della stagione 2017/2018, scelta da Mattia Marciano. La loro storia è continuata per alcuni mesi fino a raggiungere la fine della relazione.

Vittoria è al centro del gossip da qualche giorno perché sembra coinvolta in una storia con Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL Ferrara. Il problema non è l’infatuazione tra i due, ma il fatto che abbia due bambini piccoli con la compagna, e che sono stati traditi. Quando l’indiscrezione è stata pubblicata sui social, la ragazza è stata riempita di critiche ed è stata soprannominata una “sfascia famiglia”.

L’indiscrezione è stata lanciata per la prima volta dalla gossip girl Deianira Marzano e le successive risposte sono arrivate sia da Deganello che dalla sorella di Murgia. Dopo che la notizia è stata rivelata con la valanga di critiche e commenti negativi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di rispondere a sua volta con un’altra storia su Instagram. Allo stesso tempo, viene smascherata anche la sorella del calciatore, Nicole, dicendo che la notizia è fondata ma che vuole starne fuori.

Murgia non ha detto una parola sulla situazione, ma quel che è certo è che in seguito i due sono stati visti spesso insieme anche in situazioni intime. Secondo le conclusioni di Deianira e Amedeo Venza, la compagna del centrocampista avrebbe scoperto tutto solo a distanza di tempo. Vittoria e Alessandro si sarebbero conosciuti tramite la sorella di lui, ed è anche una delle migliori amiche dell’ex corteggiatrice. Per questo motivo Nicole si sarebbe esposta pubblicando la storia di Instagram. Al momento non sappiamo come sia il rapporto tra i due amanti, ma lei continua a seguirlo su Instagram mentre lui le ha tolto il segui.