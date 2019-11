Uomini e Donne, Juan Luis Ciano travolto dalle critiche dopo il messaggio per Gemma Galgani

Juan Luis Ciano, il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, è tornato a far parlare e dividere il pubblico televisivo – e fan del popolare dating show di Canale 5 – a causa di un videomessaggio per Gemma Galgani, registrato nelle ultime ore e pubblicato sui suoi profili social, scatenando però una bufera mediatica.

Grazie alla grande seguito che può vantare il programma condotto dalla De Filippi dedicato agli over – le cui puntate registrano uno share pari al 25%, cifre da prima serata – i protagonisti dei rispettivi parterre maschili e femminili sono molto seguiti – e anche criticati – sui social network, dove molto spesso si scatenano contro di loro anche i leoni della tastiera.

Juan Luis Ciano travolto dalle polemiche sul web

Anche il video pubblicato dall’italo-venezuelano, se da un lato ha registrato tantissimi like in poche ore, di contro ha collezionato anche una serie di commenti negativi, che stanno alimentando un’infiammata polemica sui social. Sul profilo Instagram del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, si legge il commento di un utente che ha scritto: “Mi fai ridere“, per poi domandare al cavaliere per quale motivo non rispondesse mai ai commenti, lanciando il sospetto che dietro a quel profilo in realtà non ci sia davvero Ciano.

A seguire un altro commento al vetriolo da parte di un’altra utente che scrive: “Mio Dio sei proprio preso male, peggio di Gemma!“, ma a fronte di questi detrattori ci sono anche messaggi a sostegno della dama torinese, dove si sottolinea la classe della Galgani, sempre criticata e osteggiata da buona parte del web.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Trono Over, la dama torinese ha dovuto incassare un brutto colpo, cioè quello dell’arrivo di una nuova corteggiatrice per Juan Luis, Paola, che sembra piacere molto al venezuelano. Gemma uscirà dal programma con Juan Luis o sarà per lei l’ennesima delusione?