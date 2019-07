Uomini e Donne, Ivan Gonzalez smentisce la crisi con Sonia: un particolare però non convince

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono diventati ufficialmente una coppia grazie alla trasmissione “Uomini e Donne“. A corteggiare lo spagnolo c’era anche Natalia Paragoni che, con l’arrivo del tronista Andrea, ha deciso di passare alla corte di quest’ultimo: decisione che poi si è rivelata più che sensata, visto e considerato che è stata proprio la sua scelta.

Tornando a Ivan e Sonia, fino a qualche giorno fa sembrava che la loro unione fosse più che solida, ma in queste ore ha iniziato a circolare la notizia di una probabile crisi in seguito ad un post della ragazza che ha messo in allerta i followers: “A volte preferisco restare in silenzio“, ha pubblicato Sonia su Instagram.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Ivan e Sonia sollevano dubbi

A parlare ora è Ivan che, senza mezzi termine, smentisce questa crisi con decisione: “Allora innanzitutto non volevo fare questo video perché mi sembrava assurdo fare un filmato. Per che cosa? In realtà non è successo nulla. Io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno. Non so che dire. Mi hanno taggato in tante foto dicendo delle caz..te. Ciao”, cercando così di mettere un punto alla questione, anche se Ivan non ha parlato di crisi, bensì ha solo smentito di aver lasciato Sonia.

Oltre a questo particolare, che già ha messo dei dubbi sulle sue parole, arriva la reazione di Sonia che rimane ancora di più sul vago e scrive: “Ci sono persone che non riescono a capire che ci sono dei periodi della vita in cui accadono cose che non ti fanno star bene e non per questo devi raccontarle subito. Ti puoi prendere del tempo… Se non do delle conferme è perché non mi va, non perché mi sono montata la testa”.

A questo punto, in molti sono rimasti confusi circa il reale stato delle cose e non capiscono dove stia la verità. Si fa sempre più strada l’ipotesi che la crisi ci possa essere, ma come successo anche a Jeremias e Soleil potrebbe essere benissimo un normale litigio di coppia che si sta risolvendo privatamente, come è giusto che sia.