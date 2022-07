Uomini e Donne in lutto, il triste annuncio in diretta Tv gela il cuore dei fan

Ascolta questo articolo

Ognuno di noi conosce sicuramente la trasmissione Mediaset “Uomini & Donne”, anche se magari non la segue personalmente. All’interno del programma, condotto ormai da 30 anni da Maria De Filippi, si vengono a creare a volte delle storie d’amore che proseguono anche fuori dalla trasmissione. Qui ci sono infatti dei corteggiatori maschi, e delle donne, le cosiddette “dame”. Quando qualcuno vuole conoscere l’altro ci si reca in studio e poi magari si trascorre del tempo assieme.

Da qui poi si può decidere se quella persona sia l’anima gemella oppure no. Non tutte le storie d’amore a “Uomini & Donne” sono finite bene. Molte sono naufragate una volta che i protagonisti hanno lasciato la trasmissione, deludendo le aspettative dei fan. E a volte purtroppo non mancano le notizie tragiche, in queste ore una personalità famosa nel programma è stata toccata da un grande lutto. Vediamo di chi si tratta.

Lutto per il vip di Uomini & Donne

Chi guarda spesso e segue con attenzione la trasmissione condotta da Maria De Filippi ricorderà sicuramente il tronista Gianluca Tornese. Si tratta di una delle personalità che ha fatto più parlare di sé in questi anni, in quanto in trasmissione ha corteggiato Valentina Dallari, che poi in finale decise di uscire con Andrea Melchiorre.

Sicuramente per Tornese quella è stata una delusione, ma purtroppo Valentina scelse l’altro tronista. Gianluca non ha però mai rinnegato la sua esperienza a “Uomini & Donne” ed è nuovamente apparso sul piccolo schermo a “Temptation Island Vip” e nel “La Pupa e Il Secchione e viceversa”.

Purtroppo in questi giorni Tornese è stato colpito da un gravissimo lutto, in quanto è morto il nonno. “Nonnino è arrivato il momento dei saluti, anche se già so che ci rivedremo presto nei sogni, ogni tanto passa a trovarmi“ – queste le commoventi parole che Tornese ha dedicato al nonno scomparso scrivendo un post sui social.