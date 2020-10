Uomini e Donne, il grande cambiamento di Michele Dentice: "Vedevo ogni giorno tutto nero"

Michele Dentice è arrivato a “Uomini e Donne” in questa nuova versione del programma, completamente rivisitata per poter far fronte all’emergenza Coronavirus. Il cavaliere ha iniziato una conoscenza con Carlotta Vivarelli, per poi preferirle Roberta Di Padua e decidere di continuare ad uscire solo con quest’ultima.

In una delle ultime puntate del dating – show di Maria De Filippi, abbiamo assistito alla sfilata degli uomini e potuto ammirare il fisico statuario di Michele che, senza troppe remore, ha deciso di rimanere in slip davanti ad un parterre femminile in estasi. Bisogna proprio riconoscere a Michele che il suo corpo è molto scolpito, ma questa definizione muscolare è frutto di un duro lavoro dopo un periodo per niente facile.

Uomini e Donne, il grande cambiamento di Michele

E’ lui stesso a raccontarlo sul profilo ufficiale Instagram dove posta un foto che lo ritrae prima e dopo il grande cambiamento. Il post risale al 14 ottobre, quando Michele ha deciso di aprirsi totalmente con i suoi followers e renderli partecipi di una sua parte di vita non proprio semplice: “Con riluttanza posto la foto a sx …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta covid..Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita, forse uno dei più brutti”.

Ricorda Michele molto sconsolato che in quel periodo non c’era una cosa che andasse per il verso giusto: “Casa famiglia salute lavori matrimonio danaro affetti .. tutto a rotoli…vedevo ogni giorno tutto nero…“, per questo, spiega, ha trovato una valvola di sfogo nel cibo. Arrivato ad un punto di non ritorno, Michele ha deciso di voltare pagina e oggi, dopo 5 mesi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: “E adesso vedo tutto positivo..“.

Michele Dentice ha trasformato la sua passione per la cura del fisico e per il fitness, in un lavoro vero e proprio. Il cavaliere di “Uomini e Donne”, infatti, è personal trainer, o ‘Mental Health‘ come lui stesso si definisce, e insegnante di educazione fisica a Napoli, la sua città. Ha studiato anche per diventare nutrizionista e ha un figlio da un precedente matrimonio. In questo momento sta cercando l’amore nel programma della De Filippi e sembra che con Roberta Di Padua tutto stia procedendo per il meglio.