"Uomini e Donne", Ida Platano parla di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato

Ida Platano con il passare degli anni è diventata sempre più protagonista nel trono over di “Uomini e Donne“. La donna ha fatto parlare molto grazie alla sua turbolenta storia d’amore con Riccardo Guarnieri, nata proprio negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La dama non ha mai nascosto di provare dei forti sentimenti nei confronti di Riccardo Guarnieri, nonostante le numerose litigate avvenute in questi anni. Nell’ultimo periodo però Ida sembra voler prendere le distanze dal cavaliere, poiché ha avuto un appuntamento molto importante con Armando Incarnato.

Le dichiarazioni di Ida Platano

Ida Platano in questi giorni ha rilasciato una intervista al magazine di “Uomini e Donne”. Questa piccola chiacchierata viene fatta prima dell’ultima registrazione del dating show, in cui Riccardo Guarnieri ha fatto una dichiarazione d’amore nei confronti della sua ex. Quindi, alcuni suoi pensieri potrebbero essere cambiati in questi giorni.

La dama svela che, durante tutto il suo percorso a “Uomini e Donne”, non ha mai guardato gli altri corteggiatori con molto interesse poiché si è sempre focalizzata su Riccardo Guarnieri. Non nasconde di aver apprezzato il gesto effettuato da Armando Incarnato, svelando di essere stata molto aiutata in questo periodo dal napoletano.

Il gesto fatto da Armando ha sorpreso in positivo Ida Platano, che si è definitivamente sbloccata in campo sentimentale. Infatti, dopo un po’ di tempo, i due sono usciti insieme e la donna ha rivelato di essere stata trattata benissimo da lui durante tutta l’esterna. Proprio per questo motivo, grazie alla sua abilità di metterla a suo agio si sono scambiati un bacio.

Come abbiamo potuto vedere durante la puntata, il bacio tra Ida Platano e Armando Incarnato ha scosso molto Riccardo Guarnieri. La dama, nella stessa intervista, commenta questo suo comportamento: “Mi aspettavo una reazione anche perché Riccardo ha sempre sottolineato che la nostra è stata la sua storia più importante. Se non avesse avuto nessuna reazione, avrebbe voluto dire che io, che la nostra storia, non gli avevano lasciato nulla di così profondo, sentito”. Trova comunque strano che, dopo questa scenata di gelosia, abbia deciso di uscire con un’altra dama.

Guarnieri sembra possa essere intenzionato a riconquistare Ida Platano, cosa parzialmente riuscita come svelato dalle registrazioni di U&D avvenute prima di questa intervista. La dama, però, appare più fredda nei suoi confronti: “Non direi che è gelosia. Sicuramente c’è rimasto male, ma è più una questione di possesso. Io sono rimasta un anno ad aspettare una sua mossa, ma lui è come se non mi vedesse”.