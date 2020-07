Uomini e Donne, Ida Platano conferma la crisi con Riccardo

Ida Platano conferma la crisi con Riccardo Guarnieri. I due ex protagonisti di Uomini e donne si sarebbero quindi lasciati e starebbero attraversando un momento di profonda crisi. A dichiararlo la stessa dama del trono over di Uomini e Donne.

Li avevamo lasciati qualche mese fa, in pieno lockdown, felici e contatti. Ida e Riccardo progettavano addirittura un futuro insieme ed il matrimonio. Durante una puntata del trono over di Uomini e Donne, infatti, Riccardo aveva chiesto alla sua Ida di sposarlo e, dopo un primo momento di confusione, la donna aveva accettato di iniziare una nuova vita insieme al Guarnieri. Che cosa è successo, quindi?

Ida e Riccardo si sono lasciati?

Che cosa è successo tra Ida e Riccardo? E’ quello che in tanti si stanno domandando in questi giorni. In un’intervista al magazine di Uomini e Donne, Ida ha rivelato dei dettagli importanti sulla sua relazione con Riccardo. Pare, infatti, che la relazione dei due sia stata messa duramente alla prova tanto da arrivare ad una crisi che appare particolarmente complessa e profonda.

“Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressochè impossibile, nonchè per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio” ha dichiarato Ida durante l’intervista.

Nessun dettaglio quindi, per il momento ma la certezza che tra Ida e Riccardo c’è davvero aria di crisi, confermato anche dal fatto che al battesimo della figlia di Sossio e Ursula il Guarnieri si sia presentato senza la sua metà.

Non resta, quindi, che attendere le prossime settimane per scoprire cosa succederà e se Ida e Riccardo riusciranno a superare quest’ulteriore crisi ed a tornare uniti come lo erano qualche mese fa, pronti addirittura a fare il grande passo ed iniziare una vita insieme.