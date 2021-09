Uomini e Donne, grave lutto per il programma di Maria De Filippi: "Ciao Nicolas"

Nicolas Lorenzo Vona non è sopravvissuto ad un terribile incidente automobilistico che, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, lo ha strappato per sempre dall’affetto dei suoi cari. A darne notizia è stato il quotidiano “Frosinone Today” e da lì la notizia ha iniziato a fare il giro del web, fino ad arrivare sulla pagina Facebook di “Uomini e Donne” il programma in cui il ragazzo lavorava ormai da tempo come tecnico. Oltre al dating show di Maria de Filippi, Nicolas faceva parte anche dello staff di “Amici“.

Il ragazzo, di 29 anni e nato ad Arpino, in quella tragica notte stava percorrendo la provinciale tra Cicierone e Fontana Liri e molto presumibilmente ha perso il controllo della sua Mini Cooper, forse per evitare qualche animale uscito all’improvviso dalla boscaglia, ed è finito fuori strada. Questo secondo le indagini che ancora sono in corso.

Le cause dell’incidente e il saluto dello staff di “Uomini e Donne”

Tutto è successo velocemente, Nicolas stava rientrando a casa dopo una festa di laurea della sorella della sua fidanzata. Si era recato a Vano Scaffa per festeggiare un traguardo così importante e non avrebbe mai immaginato che un impietoso destino lo stava attendendo sulla strada di casa. Erano le 3 di notte quando Nicolas ha perso il controllo della sua autovettura che si è ribaltata sbalzandolo fuori dall’abitacolo e facendolo rovinosamente cadere a terra.

Nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente, per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini della Polizia stradale sembra che stiano ancora valutando se il ragazzo possa avere avuto un malore oppure perché qualcosa sulla strada lo ha costretto ad una manovra letale.

Sulla pagina Facebook del programma “Uomini e Donne” è stato pubblicato l’ultimo saluto da parte di tutto lo staff di Maria De Filippi di cui Nicolas faceva parte: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas“.