Uomini e Donne, grave lutto nel programma di Maria De Filippi su Canale 5: "È morta"

La triste notizia ha sconvolto tutti, il mondo della tv è il lutto per la scomparsa prematura del volto noto di Uomini e Donne. Da più di 25 anni la trasmissione di Maria De Filippi continua a riscuotere un successo incredibile, ogni giorno milioni di telespettatori sono incollati allo schermo per seguire i nuovi intrighi amorosi e le ultime novità dei protagonisti del programma.

Nelle ultime ore il noto dating show si trova a fare i conti con un brutto dramma. Si tratta davvero di una scomparsa totalmente inaspettata, aveva ancora una vita davanti a sè. I tantissimi fan della trasmissione sono rimasti terribilmente affranti da questa terribile notizia: ecco di chi si tratta.

Chi è scomparso

In molti ricorderanno Klaudia Poznanska, l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, che si fece conoscere all’epoca per la sua spiccata simpatia e positività, nonostante avesse un passato molto difficile. Alla fine il tronista le preferì la sua attuale fidanzata Natalia Paragoni, ma il pubblico di Uomini e Donne non ha mai dimenticato quella bellissima ragazza bionda di origini polacche.

Klaudia si ritrova ora a vivere un dramma terribile, sua madre purtroppo non ce l’ha fatta. Ad annunciare il lutto, la stessa ex corteggiatrice, che ha condiviso sui social questo struggente messaggio d’addio: “Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni”. Più volte in trasmissione aveva parlato con grande affetto della madre, dichiarando come le due fossero profondamente legate.

Al momento non sono ancora note le cause di questa scomparsa così prematura della donna, Klaudia ha preferito non esprimersi in merito e ha concluso così il suo messaggio: “Tutto quello che farò d’ora in poi sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto”. Ci vorrà tanto tempo affinchè l’ex corteggiatrice si riprenda da questo dolore, i suoi fan hanno tentato di farle sentire tutta la vicinanza possibile inondandola di messaggi d’affetto.