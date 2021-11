"Uomini e Donne", grave lutto: "Ci hai insegnato tanto". I fan in lacrime

in queste ore Andrea Del Corso ha dovuto dire addio per sempre alla sua cara nonna e lo ha fatto ricordandola con un lungo e commovente post su Instagram. L’ex corteggiatore di “Uomini e Donne“, il programma di Maria De Filippi grazie al quale ha trovato l’amore che dura tutt’oggi con Teresa Langella, ha pubblicato una foto in cui stringe la mano della sua nonnina e di fianco le scrive parole di profondo affetto.

“Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me. (…) Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta.. Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno.Grazie per esser stata mamma, papà, nonna, amica” queste le parole che Dal Corso dedica alla sua adorata nonnina.

Il conforto di Teresa Langella per il fidanzato Andrea

Una presenza importante per lui che è stata capace di insegnarli il rispetto e l’amore per la famiglia, quella stessa famiglia che – come scrive il nipote Andrea – la sua nonna è riuscita a tenere insieme e unita. Valori che hanno il sapore di tempi perduti, forse un po’ troppo lontani da quello che oggi viene tramandato, ma che per fortuna in molti non hanno mai dimenticato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la grave perdita, e a quelli se ne aggiunge uno particolarmente importante per Dal Corso, quello della fidanzata Teresa Langella che condivide con lui il dolore in questo momento: “Ci sono io con te“, semplicemente ma di grande conforto.

Andrea fa sapere che la nonna è riuscita a leggere il suo libro “L’empatia è un superpotere”, pubblicato l’anno passato e nel quale veniva menzionata anche la nonna “occhi cielo” come la chiamava Dal Corso che mostra orgoglioso la sua foto mentre legge proprio quel libro.