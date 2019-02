Uomini e Donne, Giulia De Lellis attacca duramente Andrea dopo la scelta di Teresa: "Non ha avuto rispetto per lei!"

Venerdì 15 febbraio è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Teresa Langella che, con molta fatica e sofferenza, ha dovuto decidere tra Antonio e Andrea. Assieme a lei anche l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis che con la dama Gemma Galgani è stata scelta da Maria De Filippi per dare consigli alla ragazza napoletana.

Giulia, da brava stilista, ha suggerito il vestito per la festa di Teresa ma che purtroppo è stato visto solamente dai parenti della tronista dal momento che Andrea, dopo essere stato scelto, ha deciso di non presentarsi. Teresa ha preso malissimo questo atteggiamento del ragazzo veneto mentre Giulia ha deciso di attaccarlo direttamente sul suo profilo Instagram.

“Ebbene sì ragazze, è successo veramente. Testimone io che ero lì. Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma non solo per lei. Per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro. Per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa dopo sei mesi” ha chiosato l’ex di Andrea Damante letteralmente furiosa. Secondo la De Lellis infatti Andrea non avrebbe avuto un minimo di rispetto e di coraggio per dire davanti a tutti ciò che invece ha rivelato al papà di Teresa.

“Ma chi te crede Andrè? Chi te crede” ha voluto sottolineare ancora Giulia anche se non era del tutto sicuro che Andrea dicendo no si dovesse ugualmente presentare dando a Teresa le sue motivazioni. “Sti finti principi” ha altresì aggiunto Giulia raccomandandosi con tutte le sue fan di stare molto attente con chi hanno a che fare ma soprattutto consigliando loro di seguire sempre l’istinto femminile.

“Aveva chissà quali intenzioni, perché poi per quanto mi riguarda ha fatto solo una grandissima figura di m…a. Pensiamo che a lei è andata di lusso così” ha concluso la De Lellis trovando appunto parole di conforto per Teresa che in questi mesi ha sempre avuto alcune remore nei confronti del corteggiatore e, da quanto si è evinto durante la puntata del 15 febbraio 2019, anche il papà non era convinto.