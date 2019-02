Uomini e Donne, Giulia Cavaglia reagisce male alla scelta di Lorenzo e il web insorge

Giulia Cavaglia, dopo aver trascorso dei giorni bellissimi in villa assieme a Lorenzo Riccardi, purtroppo non è stata la sua scelta. La reazione della corteggiatrice torinese non è però per nulla piaciuta ai telespettatori da casa ma soprattutto agli utenti del web che immediatamente si sono riversati sui social per criticare il suo atteggiamento e quello della sua famiglia.

Oltretutto sembra anche che nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Giulia, siano comparsi alcuni commenti negativi nei suoi confronti non solo per come si è comportata con il tronista Lorenzo ma soprattutto con la sua rivale Claudia. Infatti se i parenti della corteggiatrice di Latina sono rimasti in disparte ma soprattutto in silenzio non si può dire lo stesso di quelli di Giulia.

Secondo alcuni utenti infatti, avrebbero cercato di screditare proprio Claudia agli occhi di Lorenzo definendola una scelta comoda ma soprattutto semplice. Giulia, arrabbiata, ha altresì definito la corteggiatrice di Latina una donna di poco carattere paragonandola ad un divano e chiosando fortemente contro Lorenzo “A uomini facili scelte facili” scatenando la reazione del web.

“Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba” scrive infatti un utente e ancora “Sei stata arrogante fino alla fine, in studio non attaccavi più Claudia, facevi tanto la buona visto che lei piaceva al pubblico e alla villa sei tornata in origine, arrogante e presuntuosa. Lorenzo ha scelto bene”. Molti hanno anche puntato il dito contro la corteggiatrice torinese per non aver avuto nemmeno un briciolo di solidarietà femminile nei confronti di Claudia preferendo invece attaccarla come fosse un capriccio.

Per il momento Giulia non è ritornata sui social e non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni. Non ci resta dunque che attendere per vedere se Lorenzo e Claudia risponderanno a queste accuse o continueranno tranquilli a vivere la loro nuova storia d’amore finalmente lontani dalle telecamere.