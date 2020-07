Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si sono lasciati: rivelati i motivi dell’addio

A “Uomini e Donne”, la scelta di Giovanna Abate è ricaduta su Sammy Hassan. Niente l’ha distratta da Sammy, né l’arrivo dell’Alchimista né gli interminabili battibecchi con lo stesso Hassan che ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e combattivo. Giovanna è rimasta folgorata da lui e non ha potuto fare altro che arrendersi a questa passione.

Passione che si è dimostrata un fuoco di paglia, non in grado di sopportare le divergenze caratteriali che tanto avevano tormentato i due ragazzi durante il loro percorso a “Uomini e Donne“. I rumors già davano per scoppiata questa unione, ma non era ancora arrivata l’ufficialità che invece in queste ore hanno dato loro stessi, spiegando i motivi di questo addio.

Sul nuovo numero del settimanale “Uomini e Donne Magazine“, spiegano che le incompatibilità caratteriali e le continue discussioni che c’erano nel programma sono continuate anche fuori. Sammy spiega che Giovanna non si è mai completamente fidata di lui e questo particolare faceva nascere continui litigi.

Il ragazzo continua affermando che è uscito da questa storia con le ossa rotte e completamente devastato. I motivi che portavano ai litigi erano banali e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nel week end del compleanno di Sammy, quando ha capito che non poteva continuare a vivere una situazione del genere.

Anche Giovanna ha dato la sua prospettiva riguardo alla fine della relazione. L’ex tronista ha scritto una lettera in cui ha usato parole che cercano di spiagare quanto in questo mese abbia sperato profondamente che le cose si potessero risolvere. Pochi giorni fa era decisa a raggiungere Milano per salvare la relazione e, pur ammettendo gli evidenti contrasti, quello che è mancato secondo lei è stata la voglia di salvare il loro amore: “Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia”.

In questo momento Giovanna vuole solo rialzare la testa e superare questa delusione: “Per via di scelte fatte con il cuore“. Ma, allo stesso tempo, rifarebbe la solita scelta tornando indietro, seguirebbe comunque il cuore e spera di riuscire a trovare presto una persona che ricambi l’amore che sa dare.