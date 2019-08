Uomini e Donne, Giorgio Manetti smentisce il suo ritorno da Maria De Filippi

Giorgio Manetti, l’ex protagonista del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono over”, neanche qualche settimane fa aveva dato l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram che presto sarebbe ritornato in tv con una nuova avventura, infiammando così i numerosi fan che sperano ancora in un suo ritorno nel parterre maschile del celebre format condotto da Maria De Filippi.

Nelle ultime ore il “Gabbiano” di Firenze è tornato sull’argomento, pubblicando un nuovo annuncio che ha suscitato le inevitabili domande dei followers, trepidanti nell’attesa di vedere nuovamente il proprio beniamino in tv; il fiorentino, infatti, ha lasciato il programma della De Filippi circa un anno fa.

Il nuovo annuncio social di Giorgio Manetti

A corredo di uno scatto fotografico, Giorgio ha annunciato quanto segue: “Presto di nuovo insieme a voi, per divertirci con simpatia ma soprattutto con eleganza!“; parole che se da un lato alimentano il mistero sul nuovo impegno professionale, che a questo punto non si capisce bene se sarà in tv o al cinema.

Incalzato dalle domande di una fan, Giorgio ha replicato pacatamente: “Tempo al tempo“, dunque le fan sfegatate dell’ex compagno di Gemma Galgani dovranno pazientare ancora un po’ in attesa di scoprire i programmi futuri dell’ex cavaliere, che con il suo indiscutibile fascino ha fatto sognare milioni di telespettatrici.

I rumors delle ultime settimane parlavano di un ritorno a Uomini e Donne dell’ex di Gemma Galgani, speranze svanite dopo le recenti dichiarazioni di Manetti nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Lei”, dove Giorgio ha fugato ogni dubbio, dicendo che il percorso fatto nel dating show di Canale 5 è stata una bellissima storia, finita lo scorso anno.

Parentesi definitivamente chiusa dunque per “Il Gabbiano”, che prosegue nel dire che chi ha seguito il programma comprende il motivo che lo ha indotto a lasciare gli studi Elios, decisione in cui Gemma non c’entra nulla.