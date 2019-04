Uomini e Donne, Gianni Sperti pubblica una foto dei suoi genitori. Il post emoziona il web

Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di condividere con i suoi fan un momento molto emozionante della sua vita privata. Siamo abituati a vederlo seduto accanto alla sua collega Tina Cipollari nella trasmissione di Maria De Filippi, ora invece grazie a un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha condiviso con noi un pezzetto della sua vita privata.

La foto che Sperti ha pubblicato ritrae i suoi genitori nel giorno del loro matrimonio, avvenuto nel 1969: “Il 10 aprile del 1969 Vi siete uniti in matrimonio promettendo di amarvi per sempre“, esordisce così Gianni mostrando orgoglioso il momento che ha dato inizio ad una bellissima storia d’amore d’altri tempi che ha saputo superare le intemperie che la vita mette davanti a tutti, prima o poi, con la caparbietà e la voglia di stare insieme che oggi, troppo spesso, viene accantonata davanti alle prime difficoltà.

Le parole di Gianni Sperti per i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori

“Oggi festeggiate i vostri 50 di amore è la cosa più commovente è che vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più!“, parole emozionanti per i fan di Gianni che lo hanno invaso con auguri e congratulazioni. Tra i tanti troviamo anche l’inconfondibile messaggio “stellare” di Valeria Marini: “Auguri stellari per le nozze dei tuoi genitori stellari come te“. Conclude questo amorevole pensiero con: “Vi voglio bene mamma e papà buon 50° anniversario di matrimonio“.

I genitori di Gianni Sperti vivono in Puglia e lui, appena riesce a liberarsi dai suoi impegni lavorativi, corre subito da loro per trascorrere qualche giorno in famiglia nella sua amata Taranto.

Viene da pensare che non sempre il web è conduttore di cose negative, alcune volte questa nostra Era social permette di far arrivare anche messaggi positivi e pieni d’amore. Auguriamo tanti altri anni felici ai genitori di Gianni Sperti.