Uomini e Donne, Gianni Sperti immagina l’addio di Gemma Galgani: "Mi dispiacerà"

La cara Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. A dieci anni dall’esordio del trono over del programma, la dama piemontese ha dimostrato di essere pronta a superare qualsiasi ostacolo. Uno di quelli insormontabili è rappresentato da Tina Cipollari. L’opinionista, da sempre, ha mostrato astio nei confronti della donna soprattutto per le scelte discutibili in ambito d’amore.

Se la Cipollari attacca Gemma, c’è chi si schiera di tanto in tanto dalla sua parte. Stiamo parlando di Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo, al giornale Uomini e Donne magazine, ha rilasciato le seguenti parole: “Il giorno in cui Gemma andrà via mi dispiacerà, ma almeno so che avrà trovato il vero amore”.

Come ben sappiamo, nell’ultimo periodo, Gems stava frequentando Juan Luis. Il cavaliere partenopeo è poi stato mandato via in quanto, secondo la Galgani, l’unico vero interesse era quello per le telecamere. A dare man forte alle ipotesi di Gemma, ci ha ben pensato Gianni Sperti. Quest’ultimo, dopo aver redarguito più volte gli atteggiamenti inopportuni e quasi arrivisti di Juan Luis, ha esortato più volte tutti ad evidenziare i gesti poco interessati dell’uomo nei riguardi della Galgani.

Gianni diviso tra due fuochi

Che Gianni Sperti apprezzi Gemma Galgani è evidente, ma ogni qual volta bisogna dar ragione a Tina o a Gemma, lui preferisce protendere nei riguardi della Cipollari che è la sua collega. Infatti, onde evitare ripercussioni, c’è sempre la giusta chiave di lettura che Sperti riesce a dare e quindi a non scontentare nessuna delle due.

Una cosa è certa, Gianni spera che Gemma, dopo dieci anni, possa trovare il vero amore che possa travolgerla così come lei vorrebbe. Insomma, si spera che la donna possa trovare ciò che veramente desiderano il suo cuore e la sua mente.