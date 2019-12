Uomini e Donne, Gemma Galgani senza Juan Luis: "Niente di peggio che sentirsi soli a Natale"

La dama Torinese sembra irrefrenabile, sempre pronta a creare notizia, anche tramite le sue affermazioni, a volte romantiche, a volte provocanti; a questo giro la donna, con una serie di stoccate e frecciatine, colpisce il suo compagno Juan Luis, il quale non ha trascorso le festività natalizie insieme alla propria amata.

Ovviamente questo è stato sinonimo di smacco, e in base a come si è espressa Gemma Galgani, anche delusione; i sentimenti della regina del trono over sembrano essere feriti. Da sempre infatti Gemma non ha mai fatto mistero del suo amore verso il Natale e della magia che riesce a trasmettere questo periodo dell’anno, tanto da parlarne apertamente anche al magazine di “Uomini e Donne“.

A tal proposito infatti la dama afferma di non saper ne resistere, ne tantomeno rinunciare al natale, aggiungendo anche: “Quando si è innamorati, ovviamente, si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata!” Un’affermazione che non può che essere un chiaro riferimento al suo compagno Juan Luis, che non ha trascorso le vacanze insieme a lei.

Ma il fendente provocatorio, Gemma lo scaglia con l’affermazione successiva, dove dice apertamente: “Non c’è niente di peggio di sentirsi soli a Natale, soprattutto quando qualcuno c’è nella propria vita.” La donna appare quindi delusa dal comportamento di Juan Luis, continuando le sue parole sul magazine, infatti la dama afferma che per lei il natale è sempre stato un momento magico, dove vi risiede la possibilità di condividere il proprio passato, il proprio vissuto, e i profumi di una vita.

In ultima la donna conclude in maniera molto romantica, tipica del suo stile, affermando: “Vorrei condividere tutto questo con qualcuno, anche le consuetudini più banali.” Non resta quindi che attendere l’eventuale risposta del compagno, o se cercherà di farsi perdonare in qualche modo, magari facendole una sorpresa all’ultimo minuto.