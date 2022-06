Uomini e Donne, finiscono in manette 2 tronisti: "Arrestati". Maria De Filippi senza parole

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono la trasmissione “Uomini & Donne” condotta da Maria De Filippi. Il noto dating show targato Mediaset ogni anno tiene incollati al teleschermo milioni di italiani, che seguono le vicende personali delle dame e dei tronisti che partecipano alla trasmissione. Molti di loro riescono a trovare l’amore della loro vita durante il corso della trasmissione, in quanto come si sa nel dating show si corteggiano a vicenda tronisti e dame.

In queste ultime settimane diversi protagonisti di “Uomini & Donne” hanno fatto parlare di sè, sia nel bene che nel male. Maria De Filippi segue comunque molto da vicino anche quello che accade anche fuori dallo studio di Mediaset, questo per osservare anche il comportamento dei tronisti e delle dame. Ed è rimasta sotto shock quando ha saputo una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, vediamo di cosa si tratta.

“Arrestati”

Come si sa in trasmissione arrivano ogni anno tantissime persone che vogliono partecipare al programma. Molti di loro subito dopo aver partecipato alla trasmissione trovano magari sbocco nel mondo dello spettacolo o della televisione, altri invece preferiscono tornare alla vita che facevano prima.

Non tutti sanno che due ex tronisti di “U&D” hanno avuto dei serissimi problemi con la giustizia. Si tratta di Giuseppe Mazzitelli e Alessio Lo Passo. Il primo è stato trovato con alcuni amici in possesso di hashish e marijuana: a tradire il gruppo fu un pacco DHL destinato all’aeroporto di Barcellona. All’interno era nascosti anche 100mila euro in contanti.

Lo Passo invece è finito nel mirino della giustizia dopo una serata trascorsa in discoteca. Qui rimase vittima di una collutazione che gli rovinò il setto nasale e poi, per futili motivi, minacciò il dottore che lo aveva operato. Questo gli è costato una condanna a 3 anni di relcusione per estorsione nei confronti del chirurgo estetico.