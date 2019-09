Uomini e Donne, Federico Gregucci e Clarissa Marchese presto genitori

Clarissa Marchese nota tronista di Uomini e Donne scelse nel dicembre del 2016 Federico Gregucci, figlio dell’ex calciatore Angelo Gregucci, che nel Maggio scorso è diventato suo marito. Il percorso della coppia all’interno del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi è stato molto intenso, tanto che la tronista lo scelse preferendolo al suo rivale Luca Onestini.

Clarissa approdò alla corte di Maria De Filippi avendo alle spalle la conquista del titolo di Miss Italia nel 2014, con l’obiettivo di trovare un compagno in televisione e pare ci sia riuscita grazie alla scelta ricaduta proprio su Federico Gregucci. I due dopo la scelta sono diventati una coppia inseparabile a tutti gli effetti e hanno fin da subito dichiarato di voler mettere su famiglia. Dopo due anni e mezzo di relazione sono convolati a nozze e oggi appaiono più innamorati che mai.

La coppia che vive a Miami, dove Federico lavora nella Juventus Academy, ha da poco dichiarato di essere in dolce attesa. Finalmente i due dopo il matrimonio hanno coronato il secondo sogno, ovvero quello di allargare la famiglia con la nascita di un bebè. L’annuncio, che si vociferava da qualche giorno sul web, è avvenuto da parte dei futuri genitori, i quali hanno postato un scatto sul loro profilo Instagram.

Clarissa, che ha aspettato di entrare nel quarto mese di gravidanza prima di rendere nota la notizia, ha pubblicato uno scatto nel quale appare insieme a Federico accovacciato che le bacia dolcemente il ventre, complice uno sfondo marino mozzafiato, accompagnato dalla frase: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!). Il futuro papà invece ha postato la stessa foto, ma con una frase differente, che recita: “Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella!“.

Inutile dirlo che i like e i commenti di auguri e felicitazioni per i futuri genitori sono stati a migliaia, sia da parte di persone normali che li seguono e gli vogliono bene, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gianni Sperti, noto opinionista della trasmissione di canale 5 che li ha visti innamorarsi e che da sempre è un sostenitore della coppia. Non resta che fare tanti auguri a Federico e Clarissa per l’arrivo del loro piccolo o piccola.