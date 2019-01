Uomini e Donne, ex tronista attacca Tina Cipollari: "A 5mila euro fa sempre un grandissimo show, cafona e maleducata"

Rossella Intellicato, l’ex concorrente del reality show “Grande Fratello” ed ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” è tornata a far parlare per alcune brevi Instagram Stories, dove ha commentato il popolare programma, lanciando anche qualche frecciatina all’opinionista Tina Cipollari, con cui in passato ebbe più di qualche diverbio.

L’ex tronista partecipò al dating show di Canale 5 nella stagione televisiva 2015-2016, non riuscendo però a trovare l’anima gemella e preferendo ritirarsi così da single, per poi poco dopo fidanzarsi con Jeremias Rodriguez, fratello ancora sconosciuto della celebre showgirl argentina Belen Rodriguez.

Rossella attacca Tina Cipollari

La bionda opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, è nota per il suo carattere forte, che in diverse occasioni ha creato attriti e pesanti battibecchi. Per molti telespettatori infatti i siparietti dell’opinionista sembrano più dei veri show, messi in scena con arte e maestria per rallegrare un programma che spesso risulta noioso e poco interessante.

Nelle ultime ore Rossella Intellicato ha voluto dire la sua sul programma che l’ha portata alla notorietà dicendo in alcune Instagram Stories: “Io mi domando, ma un programma così seguito soprattutto dai ragazzi giovani dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. No?“

Il commento dell’ex tronista si fa sempre più preciso parlando di macanza di educazione, ma soprattutto di bullismo e puntando il dito contro una persona in particolare: “Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona“.

Rossella poi si rammarica del fatto che proprio alle 14,45 vengano proposte i siparietti di una persona che dimostra – a suo dire – di essere cafona ed aggressiva, martellando in modo esagerato le persone ed instillando dei disagi. Se si propongono in tv questi personaggi che senso ha parlare poi di bullismo?

Le parole di Rossella sono rivolte a Tina Cipollari, infatti l’ex tronista pubblica un post con l’immagine dell’opinionista dove campeggia la scritta: “A 5000 euro al mese fa sempre un grandissimo show“, concudendo poi con l’hashtag “#maleducataecafona“.