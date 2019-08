Uomini e Donne, ex dama attacca Gemma Galgani e Maria De Filippi: la replica della redazione

Gemma Galgani, la popolare dama del programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono over“, è tornata alla ribalta della cronaca rosa e del gossip estivo a causa di alcune pesanti accuse che la riguardano, mosse da una veterana del programma che sostiene che l’ex di Giorgio Manetti sarebbe fidanzata da tempo.

La dama torinese, che presto si cimenterà alla conduzione di un nuovo format televisivo al fianco di Giulia De Lellis, porterebbe avanti una relazione da molti anni, e la redazione sarebbe perfino a conoscenza della cosa. Un’accusa non da poco che getta molte ombre sulla leiciltà e trasparenza del programma, ma anche sulla conduttrice stessa.

Ex dama attacca Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne

Gemma – stando alle accuse – fingerebbe quindi di cercare l’amore, almeno questo è il pensiero dell’ex dama di “Uomini e Donne” Annamaria Adinolfi, che un tempo aveva invece molto legato con la torinese. Naturalmente i fan della Galgani rigettano in toto le accuse mosse contro la dama torinese, che è ormai diventata la protagonista indiscussa del parterre femminile del trono over.

Nelle ultime settimane il programma è stato travolto anche dalle accuse che hanno travolto Raffaella Mennoia, a cui si aggiungono quelle di Annamaria Adinolfi, l’ex dama del Trono Over che lasciò il programma anni fa poiché si ipotizzò avesse già un legame fuori dal programma. L’ex dama napoletana ha chiosato nei giorni scorsi dichiarando che la Galgani avrebbe un partner fuori dal programma.

La Adinolfi prosegue quindi nel dire: “Maria sa e finge di non sapere. Le fa comodo. Ma spero che si renda conto dopo” – quindi ha aggiunto – “Sarebbe ora di mandarla a casa e di dare una svolta al programma“. La redazione di Uomini e Donne non ha tardato a replicare alle accuse della Adinolfi pubblicando un filmato riguardante proprio la Galgani, dove una voce in sottofondo dichiara: “La nostra Gemma crede ancora nell’amore… Secondo voi la statua dell’abbraccio eterno le porterà fortuna?“. Una risposta netta e precisa contro i detrattori di turno, che cercano in tutti i modi di gettare discredito nei riguardi di un programma che piace al pubblico televisivo.