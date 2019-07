Uomini e Donne, è nato il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: "La felicità pesa 4 Kg"

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: è nato il piccolo Domenico! Sul profilo Instagram di Tartaglione è comparsa la foto di un braccialetto azzurro che annunciava l’inizio di un nuovo e meraviglioso viaggio che i due ragazzi non vedevano l’ora di intraprendere. La nascita di Domenico era prevista per lo scorso 22 luglio, ma il bimbo ha voluto aspettare ancora un po’ e così il suo primo compleanno verrà festeggiato il 25 luglio.

La foto postata da Pietro è stata accompagnata da una dolce frase: “La felicità pesa 4 Kg“, il peso del bimbo. Domenico è nato alle 7.30 e tutto è andato per il meglio, anche se Rosa non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito al parto, cosa più che normale. I fan stanno comunque attendendo di sapere in che modo ha affrontato questo momento meraviglioso e speciale, sicuramente appena possibile racconterà la sua esperienza.

Uomini e Donne, Rosa e Pietro sono diventati genitori

La Perrotta ha condiviso la sua gravidanza con molte Instagram Stories di nuotate in piscina, passeggiate e bagni rilassanti. In molte occasioni la mamma le ha dato una mano nelle faccende domestiche, cosa che ha sollevato anche alcune critiche per il fatto che la Perrotta non si prodigasse nei lavori di casa. La ragazza ha tranquillamente spiegato che non è assolutamente una perfetta donnina di casa, ammettendolo serenamente e non sentendosi in difetto con nessuno.

Ora per Rosa e Pietro sta iniziando una nuova e importante avventura, con l’arrivo di Domenico le loro vite cambieranno per sempre e scopriranno un amore incondizionato che mai avrebbero immaginato di poter provare.

Senza dubbio, il prossimo passo sarà il matrimonio che avrebbe dovuto avvenire lo scorso giugno, ma è stato rimandato per consentire sia a Rosa che a Pietro di concentrarsi solo sulla gravidanza. Tempo fa Rosa aveva dichiarato: “All’inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non era stato messo in cantiere. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’ improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non è stato semplice“. Tanti auguri da tutti noi!