Uomini e Donne, continua la guerra tra Enzo Capo e Pamela Barretta: le frecciatine a distanza

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono detti addio e sembrano aver iniziato una nuova vita: lui con Lucrezia Vaccaro e lei con un ex volto di “Uomini e Donne“, Giovanni Villa. Ma a quanto pare, tra i due sembra che qualcosa sia rimasto in sospeso e irrisolto, infatti continuano a lanciarsi frecciate via social.

Una storia che sembrava destinata a durare nel tempo, è invece terminata a causa di gelosie e recriminazioni che Pamela ed Enzo si sono gettati addosso l’uno con l’altra durante una delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi. La decisione di chiudere per sempre è stata presa di comune accordo, tanto che entrambi ora hanno voltato pagina.

Uomini e Donne, Enzo Capo e Pamela Barretta continuano la guerra sui social

Alcune frasi postate sui vari social, però, raccontano un’altra storia e sembrano far capire che i due non hanno ancora raggiunto la totale indifferenza e che qualcosa sotto la cenere potrebbe ancora bruciare: “Se fossi stato meno elegante avrei indossato altri abiti, avrei vissuto altre location e sarei sceso ad altri livelli…Sbagliare può essere un errore, perseverare avrebbe significato essere in quel modo”, ha scritto Capo su Instagram.

Gli ha fatto eco Pamela che, sempre via social, ha voluto in qualche modo precisare il suo punto di vista: “Mai lottare nel fango con un maiale. Vi sporchereste entrambi, ma al maiale piacerà”. E ancora “Vedo sempre più spesso finti ricchi essere più snob dei ricchi” nessun riferimento chiaro, ma in molti hanno letto in queste parole una bella frecciatina indirizzata al suo ex.

Vedremo se le cose tra i due cambieranno prima di settembre, quando inizierà di nuovo il programma di Maria De Filippi. Anche se al momento la cosa sembra alquanto improbabile, visto e considerato quanto astio c’è nelle parole dei due ex fidanzati.