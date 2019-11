Uomini e Donne classico, Carlo Pietropoli si racconta e lancia una frecciatina a Giulio

Carlo Pietropoli, nuovo tronista del dating show più famoso in Italia “Uomini e Donne“, ha rilasciato una recente intervista al magazine dedicato interamente ai protagonisti del celebre programma condotto da Maria De Filippi, dove si è raccontato a cuore aperto, rivelando anche i suoi sogni, così come l’identikit della ragazza ideale.

La prima puntata è stata per lui una miscellanea di emozioni, nella speranza di poter incontrare ragazze che abbiano carattere. La decisione di mettersi in gioco a Uomini e Donne nasce più che altro per fare un’esperienza di vita, per migliorarsi come persona. Da 6 mesi è ormai single, lasciandosi alle spalle delle relazioni importanti, che lo hanno segnato profondamente tanto da lasciargli in eredità una certa sfiducia nelle questioni amorose.

Carlo Pietropoli parla della sua donna ideale

L’esperienza a Uomini e Donne sarà per lui principalmente una sfida con se stesso. Carlo racconta di essere stato spesso in coppia, dunque al suo attivo può vantare diverse relazioni. Se per la prima relazione avuta, Carlo dice di essere stato troppo giovane, la seconda relazione, invece, è stata per lui molto importante.

Le incompatibilità caratteriali sembrano essere state invece i motivi della rottura con la sua ultima fidanzata. Carlo non si intimorisce davanti a situazioni particolarmente dinamiche ed effervescenti, come ad esempio è stata l’ultima puntata del Trono Classico. A colpire per prima il tronista è stata la corteggiatrice Giulia D’Urso, ma anche Veronica.

Qual è l’identikit della sua donna ideale? “Una persona che negli aspetti caratteriali mi somiglì: leggera, ma allo stesso tempo con gli attributi“ afferma Carlo, per poi aggiungere – “capace di essere concreta. Voglio una donna che sappia cosa vuole dalla sua vita… ma che non sia troppo pretenziose o snob“.

Indifferente al giudizio altrui, Carlo dichiara di non essere una persona facilmente influenzabile. Cosa pensa di Giulio? Il nuovo tronista lancia la prima frecciatina, definendo il suo compagno di viaggi come una presenza ingombrante. In una donna lo seduce la bella voce e lo sguardo.