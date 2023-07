Carlo Alberto Mancini è stato uno dei corteggiatori più apprezzati della scorsa edizione di Uomini e Donne, il popolare programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Il giovane ha conquistato il cuore di Nicole Santinelli, la tronista che ha scelto lui tra i tanti pretendenti. Tuttavia, la loro storia d’amore è durata poco e si è conclusa con una rottura che ha deluso i fan della coppia.

In una recente intervista rilasciata al sito IsaeChia, Carlo ha raccontato la sua versione dei fatti e ha confessato di aver provato un’emozione forte per Nicole, nonostante il poco tempo trascorso insieme. Ha anche sottolineato di essere stato sempre se stesso e di aver mostrato i suoi pregi e i suoi difetti, senza cercare di fare bella figura. Ha poi ammesso di avere una propensione all’impegno e alla relazione seria, ma anche di aver sofferto spesso per l’amore.

Due nuove fiamme per Carlo?

Oltre a parlare della sua ex fidanzata, Carlo ha anche fatto delle rivelazioni su due altre ragazze che hanno partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrici: Alice Barisciani e Alessandra Somensi. L’ex di Nicole ha dichiarato di essere rimasto colpito dal loro modo di fare e dal loro carattere, trovando dei punti in comune con loro. In particolare, ha elogiato Alice per la sua dedizione al compagno e per la sua frase sulla difficoltà dell’amore, che rispecchia il suo pensiero. Ha poi apprezzato Alessandra per i suoi mezzi comunicativi e le sue sfumature caratteriali.

Carlo ha quindi espresso una certa simpatia per le due ex protagoniste del dating show, lasciando intendere che potrebbe esserci una possibilità di avvicinamento in futuro. Entrambe le ragazze sono state non scelte dai rispettivi tronisti: Alice da Federico Nicotera e Alessandra da Luca Daffrè. Entrambe sono rimaste deluse dalle loro esperienze e sono tornate single. Forse Carlo potrebbe essere il loro nuovo principe azzurro?

Il dating show di Canale Cinque è sempre ricco di colpi di scena e di storie d’amore che nascono e finiscono. Carlo Mancini è uno dei personaggi più seguiti dal pubblico, che si chiede se riuscirà a trovare la sua anima gemella dopo la delusione con Nicole Santinelli. Le sue dichiarazioni su Alice Barisciani e Alessandra Somensi hanno suscitato curiosità e interesse tra i fan, che sperano di vederlo presto protagonista di un nuovo amore.