Nelle ultime registrazioni di “Uomini e Donne” è avvenuto un duro scontro tra Pamela Barretta e Enzo Capo. La dama ha accusato il suo ex fidanzato di avere una storia con una 18enne e di essere tornato in trasmissione solo per avere visibilità e non certo per cercare l’amore. Lui ha negato categoricamente, supportato anche da Tina Cipollari.

In queste ore lo scontro tra i due si è inasprito e sono volate parole molto forti. Su Instagram Pamela ha pubblicato svariate storie nelle quali ha ribadito più volte quanto Capo voglia far sembrare la sua condizione economica più florida di quanto in realtà sia e ribadisce che Capo ha preso in giro la trasmissione di Maria De Filippi e le persone che lavorano seriamente.

Lo ha definito “narcisista, calcolatore, egoista e sfi*ato” che vive sulle spalle dei genitori con un tenore di vita che non si può permettere, come non si poteva permettere la vacanza alle Maldive dove – sempre a detta della dama – ha cercato in tutti i modi di risparmiare. A dare man forte a Pamela ci ha pensato un suo amico che in un filmato lo accusa di essere “un fallito nella vita“.

Uomini e Donne, Enzo Capo e i motivi della rottura con Pamela Barretta

Enzo Capo non è rimasto a in silenzio e ha vuotato il sacco sui reali motivi che l’hanno spinto a troncare con la Barretta. In pratica ha precisato di voler accanto a sé una donna più femminile e dai modi più delicati: “Mi dispiace, ho dovuto lasciarti. Non facevi per me. A me piace la donna fine e soprattutto femminile, non basta avere un involucro di plastica per essere femminile. Anzi secondo me in quanto a femminilità potrebbe insegnarti di più l’amichetto tuo”.

Capo ha poi precisato di non essere contro la chirurgia estetica, come poteva sembrare dalle sue affermazioni: il suo intento era di far capire che un corpo perfetto non è sinonimo di femminilità. Si è difeso anche per la questione della femminilità accostata all’amico di Pamela e ha sottolineato che un omossessuale può essere più “femminile” di una donna, senza con questo dover essere accusato di omofobia.

La questione è tutt’altro che chiusa, sono arrivate anche minacce di intraprendere vie legali sia da parte di Capo che della Barretta. L’ex cavaliere, infatti, ha ribadito che la questione stava prendendo una piega esagerata e si stavano passando i limiti. Della stessa opinione anche Pamela che non ha perso tempo e sul suo profilo Instagram ha reso noto che anche lei ha tutte le intenzioni di procedere per vie legali, soprattutto dopo le parole di Enzo quando ha insinuato che la dama facesse “un altro lavoro”. Insomma, sembra che ne vedremo ancora delle belle!