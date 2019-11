Uomini e Donne: Beatrice Valli in dolce attesa? Alcune foto sembrerebbero confermare

La notizia del’arrivo della cicogna sembrerebbe interessare Beatrice Valli, conosciuta ai più per la partecipazione al programma Uomini e Donne. Si parlerebbe di una terza ipotetica gravidanza per l’ ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Le foto che sono state pubblicate sulle pagine social di Beatrice, la mostrano con una pancia sospetta, che sembrerebbe lasciar intendere un nuovo arrivo.

Anche se la Valli sembrerebbe smentire i rumors che la vedono coinvolta, l’ultima foto che è stata pubblicata sui social assieme al suo fidanzato Marco Fantini non fa altro che aumentare le convinzioni dei follower. Nonostante la Valli non abbia rilasciato dichiarazioni riguardo la sua dolce attesa, i follower della coppia di ex protagonisti di Uomini e Donne iniziano a sospettare riguardo la vicenda.

Sappiamo che l’ex corteggiatrice è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, ne è un esempio la sua gravidanza passata con la figlia Bianca, infatti in quell’occasione, la Valli avrebbe evitato di rivelare di essere rimasta incinta. Ma la foto che è stata pubblicata dal suo compagno sembrerebbe non lasciare dubbi a riguardo, non si possono non notare le forme molto accentuate della sua pancia.

I fan della coppia infatti sui canali social immediatamente hanno iniziato a commentare la strana foto, chiedendo se per natale la cicogna avesse in progetto di consegnare un bellissimo bambino, la Valli sembrerebbe non avere mai nascosto il desiderio di avere altri figli dalla relazione con Marco Fantini. Sembra che nell’immaginario dell’ex corteggiatrice ci sia l’idea di una famiglia numerosa.

La sua risposta ad un fan su instagram: “Purtroppo alla gente piace parlare e se ogni volta dovessimo dare ascolto a tutti sarebbe una guerra persa”. Aspettiamo di scoprire quindi se per natale in casa Fantini si festeggerà un nuovo arrivo in famiglia.