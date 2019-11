Uomini e Donne, Barbara De Santi al veleno contro le accuse di Karina Cascella

Il ballo tra Barbara De Santi e Juan Luis Ciano ha alzato un polverone sul web. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Karina Cascella che ha apostrofato molto duramente la De Santi, arrivando a definirla “una str*nza”. la dama del trono over non è rimasta in silenzio e ha risposto a tono alle offese.

Per farlo ha scelto il trafficato Instagram, diventato ultimamente il mezzo più usato nei sempre più frequenti botta e risposta via social. La Cascella ha voluto prendere le parti di Gemma Galgani, criticando aspramente la decisione della De Santi di ballare con Juan Luis.

Uomini e Donne, trono over: Barbara De Santi risponde per le rime a Karina Cascella

Barbara, dicevamo, ha riposto per le rime sulle sue Instagram Stories: “Ricordo quella serata a Milano in cui ci siamo conosciute ed esprimevi tutta la simpatia nei miei confronti. Ricordo una persona bella e rispettosa. È la stessa persona che mi dà della str…a per un ballo?”, ha chiosato l’incredula De Santi, evidentemente presa alla sprovvista da questo attacco inaspettato.

Poi continua: “Ti pensavo più intelligente, ti pensavo capace di andare oltre, ti pensavo obiettiva e oggettiva e invece sei cascata a piedi pari!”, insomma sembra proprio che ci sia rimasta molto male Barbara e, visto il suo carattere combattivo, una sua risposta era più che ovvia. Arriva poi l’affondo finale: “Karina è una di quelle donne che quando scoprono il tradimento del marito, non se la prendono con lui, ma con la donna con la quale tradisce… Niente di più sbagliato!“.

A quanto sembra la De Santi non nutre nessun tipo di interesse per Juan Luis, almeno stando alle sue dichiarazioni, e avrebbe deciso di ballare con Juan Luis solo per le doti da ballerino del venezuelano. Al momento la Cascella non ha ribattuto ancora, vedremo se nelle prossime ore deciderà di ripassare la palla alla De Santi. Intanto nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 20 novembre, abbiamo visto una Gemma disperata alle prese con situazioni ben più complicate rispetto al ballo del suo cavaliere con la De Santi.